У Чернігові чоловік стріляв з рушниці по дверях: його затримали
Джерело:Поліція Чернігівської області
Поліція Чернігова затримала чоловіка, який стріляв по вхідних дверях у багатоповерхівці. Навіщо він це робив – поки невідомо.
До поліції звернулися схвильовані мешканці, які почули постріли. Вони підтвердили, що це був їхній сусід.
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На місце події негайно прибув наряд поліції та спецпризначенці. Правопорушника затримали. Правоохоронці вилучили в нього рушницю та пістолет, – йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці перевіряють, чи причетний чоловік до проросійських сил. Згодом вони про це повідомлять.
Чоловік стріляв у двері / Фото поліція Чернігівської області
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Допис від поліції Чернігівської області