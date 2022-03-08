У Чернігові чоловік стріляв з рушниці по дверях: його затримали

Поліція Чернігова затримала чоловіка, який стріляв по вхідних дверях у багатоповерхівці. Навіщо він це робив – поки невідомо.

До поліції звернулися схвильовані мешканці, які почули постріли. Вони підтвердили, що це був їхній сусід.

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На місце події негайно прибув наряд поліції та спецпризначенці. Правопорушника затримали. Правоохоронці вилучили в нього рушницю та пістолет, – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці перевіряють, чи причетний чоловік до проросійських сил. Згодом вони про це повідомлять.

Чоловік стріляв у двері / Фото поліція Чернігівської області

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Допис від поліції Чернігівської області

Поліцейські затримали чернігівця, який стріляв з рушниці у під’їзді будинку. Поліція знешкодила чоловіка, який відкрив вогонь у багатоповерхівці в Чернігові. Сьогодні по обіді до поліції надійшло повідомлення від мешканців багатоповерхівки про те, що їх наочно знайомий сусід стріляє з рушниці по вхідних дверях. На місце події негайно прибув наряд поліції та спецпризначенці. Правопорушника затримали. Правоохоронці вилучили в нього рушницю та пістолет.