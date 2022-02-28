У Чернігові оголосили повітряну тривогу

Зранку, 28 лютого, Чернігів прокинувся від звуків сирени. У місті оголосили повітряну тривогу.

Окупант продовжує свої намагання напасти на міста України, тож потрібно бути у бойовій готовності. Цього ранку від сирени прокинулися мешканці Чернігова. Це означає, що потрібно перебратися до укриття.

Важливо За ніч окупанти не змогли взяти жодного великого міста України

Наголошуємо на тому, що у сховищах необхідно перебувати доти, поки ви не почуєте відповідного сигналу або сповіщення про відбій повітряної тривоги. Це може врятувати ваше життя від можливої загрози.

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