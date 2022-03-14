У Чернігові повітряна тривога
14 березня 2022 , 10:45Читать новость на русском
У Чернігові є небезпека атаки з повітря. Людям слід негайно перейти в укриття.
Інформація про ймовірну небезпеку для Чернігова з повітря з'явилася 14 березня приблизно о 10:40. Необхідно перебувати в укриттях до оголошення відбою.
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Необхідно зберігати спокій та допомогти дістатися до найближчого укриття своїм близьким та сусідам. Про завершення повітряної тривоги знову повідомлять сирени.
Як підготуватися до ймовірних так / Інфографіка 24 каналу
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