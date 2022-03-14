У Чернігові повітряна тривога

У Чернігові є небезпека атаки з повітря. Людям слід негайно перейти в укриття.

Інформація про ймовірну небезпеку для Чернігова з повітря з'явилася 14 березня приблизно о 10:40. Необхідно перебувати в укриттях до оголошення відбою.

До теми Ймовірність "зеленого коридору" з Чернігова обговорять, – глава ОВА

Необхідно зберігати спокій та допомогти дістатися до найближчого укриття своїм близьким та сусідам. Про завершення повітряної тривоги знову повідомлять сирени.



Як підготуватися до ймовірних так / Інфографіка 24 каналу

Що робити, коли лунають сирени: дивіться відео