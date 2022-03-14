У Чернігові та Полтаві – повітряна тривога
14 березня 2022 , 15:18Читать новость на русском
Джерело:Чернігівська ОВА
У Чернігові та Полтаві повідомили про повітряну небезпеку. Всіх просять пройти в укриття.
Раніше чернігівський міський голова Владислав Атрошенко розповів, що місто перебуває у вкрай важкій ситуації. Критична інфраструктура – практично зруйнована.
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Чернігівці залишились частково без водопостачання, світла та тепла. Над усуненням серйозних пошкоджень, не покладаючи рук, працюють комунальники.