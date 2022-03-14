У Чернігові та Полтаві – повітряна тривога

14 березня 2022 , 15:18
Читать новость на русском

Джерело:

Чернігівська ОВА

У Чернігові та Полтаві повідомили про повітряну небезпеку. Всіх просять пройти в укриття.

Раніше чернігівський міський голова Владислав Атрошенко розповів, що місто перебуває у вкрай важкій ситуації. Критична інфраструктура – практично зруйнована.

До теми Траса Миколаїв – Нова Одеса під контролем ЗСУ

Чернігівці залишились частково без водопостачання, світла та тепла. Над усуненням серйозних пошкоджень, не покладаючи рук, працюють комунальники.

 

Автор: Ірина Пундор