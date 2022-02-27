У Чернігові повітряна тривога: усім в укриття

У Чернігові оголосили повітряну тривогу через можливу атаку російських загарбників. Усім мешканцям міста потрібно стуститися в укриття.

Тривогу оголосили близько 16:13. Мешканцям міста потібно іти в укриття й бути там доти, поки сирени не сповістять про відбій.

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Карту укриттів у місті ви можете знайти тут.

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