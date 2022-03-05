У Чернігові – повітряна тривога: всім в укриття

5 березня 2022 , 19:01
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм В'ячеслава Чауса

У Чернігові знову оголосили повітряну тривогу. Всім мешканцям потрібно залишатися в укриттях.

Сирени в місті почали лунати о 18:56. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

До теми Орки з Енергодара вийшли, – голова Запорізької ОВА

"Увага! Повітряна тривога у Чернігові! В укриття", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що після сирени варто терміново сховатися в укриття. У безпечному місті слід залишатись, поки не пролунає сигнал про відбій тривоги. Ці правила рятують життя.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Автор: Марія Бондар