У Чернігові – повітряна тривога: всім в укриття
5 березня 2022 , 19:01Читать новость на русском
Джерело:телеграм В'ячеслава Чауса
У Чернігові знову оголосили повітряну тривогу. Всім мешканцям потрібно залишатися в укриттях.
Сирени в місті почали лунати о 18:56. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
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"Увага! Повітряна тривога у Чернігові! В укриття", – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що після сирени варто терміново сховатися в укриття. У безпечному місті слід залишатись, поки не пролунає сигнал про відбій тривоги. Ці правила рятують життя.
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