У Чернігові прогримів вибух: що відомо про загрозу
У Чернігові пізно ввечері 28 травня пролунав вибух. До цього у місті оголосили тривогу.
Про це пише Суспільне.
Що відомо про вибух у Чернігові?
Тривогу у Чернігівському районі оголосили о 22:41. Повітряні сили попереджали спочатку про загрозу ворожої балістики зі Сходу, а згодом і про російські безпілотники.
Група БпЛА з Брянської області, Росії – на північ Чернігівщини,
– писали військові.
О 23:02 Повітряні сили написали про БпЛА, що летять на Чернігів з Півночі. Уже через 6 хвилин у місті прогримів вибух.
"У Чернігові було чутно вибух", – повідомляють кореспонденти Суспільного.
О 23:13 Повітряні сили попереджали про БпЛА на заході Чернігівщини – курсом на Гончарівське.
Наразі ні в МВА, ні в ОВА про наслідки вибуху у Чернігові нічого не повідомляли.
Нагадаємо, ввечері 28 травня вибух також пролунав у Полтаві. Повітряні сили попереджали про рух швидкісної цілі у напрямку регіону.