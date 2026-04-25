У Чернігові пролунав вибух

Ворог продовжує терор мирних міст України. Росіяни завдали удару по Чернігову. Місцеві чули звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Дивіться також Росіяни вдарили по мікроавтобусу на Запоріжжі: є жертва та постраждалі

Що відомо про вибухи в Чернігові?

Вибух у Чернігові пролунав близько 14:30. Відомо, що в регіоні триває повітряна тривога.

Де лунає повітряна тривога: дивіться карту

Згодом, о 14:38 у Чернігові пролунав повторний вибух. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, над містом літають ворожі дрони.

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський підтвердив, що у місті чутно вибухи і додав, що це результат роботи ППО. Відомо, що через падіння уламків БпЛА виникла пожежа в лісосмузі. На щастя, інформації про постраждалих внаслідок атаки не надходило.

Важливо! Ексспівробітник СБУ Іван Ступак озвучив 24 Каналу думку, що окупантів не хвилює точність безпілотників. Вони роблять ставку на удари по цивільних об'єктах, зокрема вдень. Тому росіяни все частіше змінюють тактику масованих ударів по Україні.

Що відомо про масовану атаку у ніч на 25 квітня?

У ніч на 25 квітня Росія здійснила комбінований удар по Україні. Усього фіксувалося 666 повітряних цілей, серед яких балістичні й крилаті ракети, а також велика кількість дронів. Українські оборонці неба змогли знищити більшість з них, проте, на жаль, зафіксовано влучання 13 ракет і 36 дронів у 23 об'єкти.

Володимир Зеленський зазначив, що цілі у росіян незмінні – ворог продовжує атакувати цивільну та критичну інфраструктуру. Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки, енергетика, підприємства. Основним напрямком удару стало місто Дніпро.

Глава держави додав, що також від масованого удару окупантів постраждали кілька регіонів України. Наслідки фіксуються на Чернігівщині, Харківщині та Одещині. Станом на ранок 25 квітня поранень зазнали щонайменше 30 людей, ще 4 – загинули.