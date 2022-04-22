У Чернігові сапери-водолази відшукали та знищили надпотужну авіабомбу
Джерело:ТСН
У Чернігові сапери знешкодили надпотужну авіаційну бомбу. Снаряд не розірвався, коли окупанти атакували міст, який з'єднував Київ та Чернігів.
Бомбу довелось підривати на дні річки
Сьогодні сапери-підводники обстежували зруйнований росіянами міст над Десною, що сполучав Чернігів з Києвом. З перших днів війни росіяни обстрілювали міст через Десну, щоб відрізати Чернігів від столиці.
Увага Журналісти ідентифікували десятки бурятів-окупантів, які вчиняли звірства на Київщині
Спочатку міст обстрілювали з мінометів, потім з гаубичної артилерії, і після них уже пішла авіація,
– зазначив начальник навчального центру державної спеціальної служби транспорту Андрій Лагутін.
Одна з таких бомб не здетонувала, вона зависла на електроопорах, а потім впала у води річки.
Водолази-сапери Державної спеціальної служби транспорту майже навпомацки відшукали 500-кілограмову бомбу й підірвали її на місці, адже такі снаряди переміщувати небезпечно.Зверніть увагу! У ДСНС повідомили, що на вибухові предмети в Україні доведеться перевірити 300 тисяч квадратних метрів території. Вибухотехніки роблять все можливе, аби обстежити населені пункти.
Радимо подивитись: чому до Києва ще не можна повертатись