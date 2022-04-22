У Чернігові сапери-водолази відшукали та знищили надпотужну авіабомбу

У Чернігові сапери знешкодили надпотужну авіаційну бомбу. Снаряд не розірвався, коли окупанти атакували міст, який з'єднував Київ та Чернігів.

Бомбу довелось підривати на дні річки

Сьогодні сапери-підводники обстежували зруйнований росіянами міст над Десною, що сполучав Чернігів з Києвом. З перших днів війни росіяни обстрілювали міст через Десну, щоб відрізати Чернігів від столиці.

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Спочатку міст обстрілювали з мінометів, потім з гаубичної артилерії, і після них уже пішла авіація,

– зазначив начальник навчального центру державної спеціальної служби транспорту Андрій Лагутін.

Одна з таких бомб не здетонувала, вона зависла на електроопорах, а потім впала у води річки.

Водолази-сапери Державної спеціальної служби транспорту майже навпомацки відшукали 500-кілограмову бомбу й підірвали її на місці, адже такі снаряди переміщувати небезпечно.

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