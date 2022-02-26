У Чернігові спалахнула пожежа у житловому будинку
Джерело:Суспільне Чернігів
У Чернігові 26 лютого спалахнула пожежа у житловому будинку на вулиці Бєлова. На оприлюднених кадрах видно, як горить верхній поверх.
Повідомлення про пожежу з'явилося о 13:36. Менш ніж за годину до того ворог застосував у місті "Гради". Це сталося в районі Епіцентру.
Зауважте Ворог запустив ракету яка спрямовувалася влучити у Київський шлюз
Чернігів. Вулиця Белова. Горить верхній поверх,
– мовиться у повідомленні.
Окупанти завдають руйнувань місту
Сергій Лещенко повідомив, що, за попередніми даними, йде ракетна та артилерійська атака з боку російських загарбників. У місті стріляють з "Градів" та іншої артилерії.
У мережі оприлюднили кадри, як виглядає місто після обстрілів.
Окупанти обстрілюють Чернігів / телеграм-канал "Всевидящее око"
Чернігів після обстрілів: дивіться відео
"Чернігів ми не здамо"
Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко закликав місцевих жителів перебувати в укриттях. Усіх охочих долучитися до оборони міста, чекають з радістю. Атрошенко запевнив: "Чернігів ми не здамо. А якщо хтось заблукає, і не знайде дорогу до Росії, ми підкажемо".
Пожежа на вулиці Бєлова: дивіться відео
Пожежа у Чернігові: дивіться відео