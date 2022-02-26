У Чернігові спалахнула пожежа у житловому будинку

У Чернігові 26 лютого спалахнула пожежа у житловому будинку на вулиці Бєлова. На оприлюднених кадрах видно, як горить верхній поверх.

Повідомлення про пожежу з'явилося о 13:36. Менш ніж за годину до того ворог застосував у місті "Гради". Це сталося в районі Епіцентру.

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Чернігів. Вулиця Белова. Горить верхній поверх,

– мовиться у повідомленні.

Окупанти завдають руйнувань місту

Сергій Лещенко повідомив, що, за попередніми даними, йде ракетна та артилерійська атака з боку російських загарбників. У місті стріляють з "Градів" та іншої артилерії.

У мережі оприлюднили кадри, як виглядає місто після обстрілів.



Окупанти обстрілюють Чернігів / телеграм-канал "Всевидящее око"

Чернігів після обстрілів: дивіться відео

"Чернігів ми не здамо"

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко закликав місцевих жителів перебувати в укриттях. Усіх охочих долучитися до оборони міста, чекають з радістю. Атрошенко запевнив: "Чернігів ми не здамо. А якщо хтось заблукає, і не знайде дорогу до Росії, ми підкажемо".

Пожежа на вулиці Бєлова: дивіться відео

Пожежа у Чернігові: дивіться відео