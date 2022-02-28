У Чернігові також повітряна тривога
28 лютого 2022 , 23:23Читать новость на русском
Джерело:телеграм Держспецзв'язку
У Чернігові близько 11:20 28 лютого знову лунає повітряна тривога. Людей закликають терміново йти в укриття.
Зазначимо, що в укритті необхідно перебувати до того часу, поки не пролунає відбій тривоги. Дотримання правила врятує життя.
До теми Оголосили повітряну тривогу в Чернівцях і Хмельницькому: всі в укриття
Повітряна тривога, Чернігів!,
– мовиться у повідомленні.
До слова, на Чернігівському напрямку країнські військові відбили в окупантів чергову техніку та зброю. Цього разу вдалося захопити 4 КамАЗи. Деталі – у статті.
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