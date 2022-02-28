У Чернігові також повітряна тривога

У Чернігові близько 11:20 28 лютого знову лунає повітряна тривога. Людей закликають терміново йти в укриття.

Зазначимо, що в укритті необхідно перебувати до того часу, поки не пролунає відбій тривоги. Дотримання правила врятує життя.

До теми Оголосили повітряну тривогу в Чернівцях і Хмельницькому: всі в укриття

Повітряна тривога, Чернігів!,

– мовиться у повідомленні.

До слова, на Чернігівському напрямку країнські військові відбили в окупантів чергову техніку та зброю. Цього разу вдалося захопити 4 КамАЗи. Деталі – у статті.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.