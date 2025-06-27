"Дуже подобається, що у справі фігурує книга Скороводи": Чернишов відкинув усі звинувачення

27 червня Олексій Чернишов прибув до Вищого антикорупційного суду, де йому мають обрати запобіжний захід. Раніше віцепрем'єру повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі.

САП і НАБУ звернулися до ВАКС із клопотанням про застосування до Чернишова запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів гривень, а також про відсторонення віцепрем'єр-міністра України від посади, передає 24 Канал.

Дивіться також "Впевнений у своїх рішеннях": Чернишов прибув у ВАКС, де йому мають обрати запобіжний захід

Чернишов не згодний із підозрою

Під час виступу у ВАКС чиновник заявив, що не погоджується із підозрою у свій бік. Міністр вважає, що на це немає об'єктивних підстав. Він зазначив, що подіям, про які говорять, більше ніж три роки і за цей час його жодного разу не запрошували до процесуальних дій. Про те, що він фігурує у справі, Чернишов дізнався виключно зі ЗМІ.

Міністр зазначив, що обвинувачення проти нього складаються із трьох частин:

Земля:

Суть обвинувачення полягає у тому, що нібито Мінрегіон і державне підприємство кудись передали земельну ділянку і втратили. Хочу зазначити, що Мінрегіон спершу повернув земельну ділянку у державну власність. Та земельна ділянка, яка роками забудовувалася. Замість того, щоб її остаточно втратити, Мінрегіон повернув її і, очевидно, що мав передати державному підприємству, яке було визначено. Це було "Укркомунобслуговування". Після того, як ділянку було передано, держпідприємство виступило з деякими пропозиціями до міністерства щодо укладення інвестиційного договору, відповідно до якого мали бути побудовані квартири,

– заявив Чернишов.

Частина з цих квартир – 120 – мали бути передані до державної власності для подальшої підтримки людей, зокрема ВПО. Чернишов підписав наказ, за яким була створена робоча група для розгляду звернення "Укркомунобслуговування". Міністр запевнив, що не затримував підписання наказу.

Він наголосив, що ця ділянка не була втрачена державою. Її власником, згідно з укладеним "Укркомунобслуговуванням" договором, залишалася держава. А забудовник – інвестор – мав побудувати відповідну кількість житла і передати частково його державі.

Знижки на інвестиційні договори для певних фізичних осіб

Я жодних знижок не отримував і не планую отримувати. Ці квартири, ці інвестиційні договори мене особисто не цікавлять…Жодної вигоди я з них не мав. Коли сторона обвинувачення заявляє, що міністр отримав якісь знижки на третіх осіб і контролює ці об'єкти, це не відповідає дійсності. Я навіть не знаю, де вони розташовані,

– наголосив міністр.

Книжка:

Безумовно, мені дуже подобається, що у цьому випадку фігурує книжка видатного українського філософа Григорія Сковороди,

– сказав чиновник.

Чернишов каже, що міг отримати декілька книжок різного характеру на день народження. Звідки взялася книга Сковороди, він не знає. Міністр не отримував її конкретно від когось. Це лише один том чотиритомника. Як подарунок він не має жодної користі, бо це просто один розділ одного зібрання.

"Книга – не подарунок"

Захист Чернишова каже, що мовляв, жодних доказів проти міністра, які б доводили його причетність до цієї справи, немає. Тож просять відмовити в обранні будь-якого запобіжного заходу взагалі.

Адвокат, зокрема, відкинув звинувачення Чернишова у хабарництві. Що стосується книги, яку він отримав, то захисник посадовця зазначив, що це "лише культурний презент", а не хабар. За його словами, вона не пов'язана зі службовими повноваженнями, її вартість невідома, і немає доказів, що за неї щось вимагалося. Тому звинувачення – безпідставні.