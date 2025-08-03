Працівникам Чернівецької міської ради заборонили користуватися соцмережами Viber і Telegram для комунікації зі службовою метою. Відповідне розпорядження підписали 31 липня 2025 року.

Про це пише 24 Канал із посиланням на розпорядження №401-р, яке підписав міський голова Роман Клічук.

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Що відомо про заборону в Чернівецькій міській раді?

У розпорядженні йдеться, що рішення прийнято з огляду на лист Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області та "з метою недопущення можливих небажаних наслідків для державної безпеки".

Заборонити посадовим особам та іншим працівникам Чернівецької міської ради та її виконавчих органів використовувати месенджери Viber та Telegram, встановлені на робочих та особистих пристроях (комп'ютерах, ноутбуках, планшетах, телефонах тощо), для здійснення комунікацій зі службовою метою,

– зазначається в документі.

Водночас згідно з розпорядженням, не забороняється використання месенджера Telegram для розміщення інформації про борги, висвітлення діяльності Чернівецької міської ради, її виконавчих органів та комунальних установ. Керівники виконавчих органів міськради мають визначити відповідального за це розміщення працівника.