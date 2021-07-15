Помічника нардепа спіймали на хабарі за відведення землі учасникам ООС

У Чернівцях правоохоронці спіймали на хабарі Петра Стратійчука, який є помічником народного депутата від "Слуги народу" Георгія Мазурашу. За 5 700 доларів він обіцяв посприяти в ухваленні Чернівецькою міськрадою рішення про відведення землі учасникам ООС.

Як пояснили в Офісі генпрокурору, вказану суму грошей він отримав від волонтера за здійснення впливу на службових осіб.

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За даними слідства, він за грошову винагороду повинен був повпливати на службових осіб Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин. Якби його задум втілився, то Чернівецька міськрада ухвалила б рішення про надання дозволів щодо відведення землі для будівництва за заявами учасників ООС.

Правоохоронці затримали помічника нардепа під час одержання другої частини хабаря у розмірі 5 000 доларів. Чоловіка оперативно затримали за статтею 369-2 про зловживання впливом.

Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує:

від 3 до 8 років позбавлення волі;

конфіскація майна.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, готується повідомлення затриманому про підозру.



У Чернівцях затримали помічника нардепа на хабарі / Фото ОГ