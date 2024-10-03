Вдарив чоловіка під час вручення повістки: у Чернівцях суд оштрафував військовослужбовця ТЦК

Військовослужбовця ТЦК, який вдарив чоловіка під час вручення повістки, оштрафував суд. Свою вину обвинувачений визнав.

Про це йдеться у вироку Садгірського районного суду Чернівців. Військовослужбовцю призначили 850 гривень штрафу, передає 24 Канал.

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У Чернівцях оштрафували військовослужбовця ТЦК

Суд встановив, що кримінальне правопорушення сталося близько 12:39 11 серпня.

Військовослужбовець ТЦК, перебуваючи на зупинці громадського транспорту, у ході раптово виниклого словесного конфлікту, "вдарив долонею лівої руки в область потилиці". Таким чином завдав потерпілому фізичного болю без спричинення тілесних ушкоджень.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину, а також розкаявся.

Суду пояснив, що перебуваючи на автобусній зупинці, він хотів вручити повістку потерпілому, однак той відмовився, на ґрунті чого між ними виник словесний конфлікт, і він не стримався та завдав удару долонею останньому по шиї. У вчиненому щиро кається,

– йдеться у вироку суду.

Військовослужбовцю призначили покарання у вигляді штрафу, – 850 гривень.