У Чернівцях пів сотні юнаків влаштували нічний мордобій

У ніч з 29 на 30 серпня в одному з ресторанів Чернівців сталася масштабна бійка. У ній взяли участь приблизно 50 осіб.

Наразі невідомо, що саме не поділили молодики. Але для того, щоб їх заспокоїти, знадобилися 8 екіпажів поліції.

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У пресслужбі патрульної поліції Чернівецької області підтвердили факт масової бійки. За даними правоохоронців, участь у бійці взяли приблизно 50 осіб. Конфлікт спалахнув в одному з ресторанів на вулиці Ентузіастів.

Вулиця Ентузіастів, де сталася бійка: карта

Силовики зупинили правопорушення та затримали кількох учасників конфлікту. Їх доставили до відділу поліції та склали щодо них адміністративні протоколи за статтею 173 про дрібне хуліганство.

Яке покарання світить порушникам

Якщо провину молодиків доведуть у суді, їм загрожує: