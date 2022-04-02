Червоний хрест не був готовий надавати допомогу і не поспішає це робити, – Козицький

Голова Львівської ОВА Максим Козицький в інтерв’ю розповів про міжнародну допомогу Україні із внутрішньо переміщеними особами, які покинули свої домівки через війну Росії проти України.

Зокрема він прокоментував допомогу Червоного хреста, сказавши, що це "взагалі окрема історія".

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Ми бачили кілька їхніх наметів, один на території залізничного вокзалу. Для порівняння, рятувальники розгорнули 80 наметів. Таку допомогу надала ДСНС у Львівській області і "Червоний хрест",

– розповів Козицький.

За його словами, Червоний хрест не був готовий надавати допомогу раніше і зараз теж не поспішає це робити.

Водночас Козицький розповів про інші міжнародні організації, які надали свою суттєву допомогу. Серед них World Central Kitchen, яка спільно із львівськими рестораторами, волонтерами і ОВА вже приготували понад 1 мільйона порцій їжі для тих переселенців, котрі проїжджали через львівську область.

У перший місяць війни міжнародні організації не готові були допомагати

Також він розповів про Організацію Всесвітньої продовольчої програми ООН, яка вже розпочала свою роботу та взяла під опіку понад 40 тимчасових прихистків. Йдеться про школи та санаторії, де проживають переселенці. Організація буде виділяти кошти громадянам на проживання та буде допомагати шукати та облаштовувати нові об’єкти для розташування людей.

Проте Козицький зазначив, що міжнародні організації у перший місяць не були готові надавати допомогу. Одна з причин – відсутність персоналу, який міг швидко розгорнути гуманітарну допомогу.

Ніхто не міг подумати, що в центрі Європи буде повномасштабна війна,

– сказав глава Львівської ОВА.

Окремо він подякував Польщі, яка з перших днів війни організувала гуманітарні хаби. Найбільша допомога зараз зосереджена у Перемишлі, Любліні та Жешуві.