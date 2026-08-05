Червоний рівень небезпеки: Київ накрив густий смог через масштабні пожежі після російської атаки

У всіх районах Києва 5 серпня зафіксовані підвищені показники концентрації шкідливих речовин через наслідки ворожих атак. Мешканцям радять залишатися вдома та не відчиняти вікна через критичне погіршення стану повітря.

За даними міжнародного індексу AQICN, у столиці зафіксували аномально високі показники забруднення, які вже вийшли за межі безпечних значень.

Що відомо про стан повітря у Києві?

Найскладніша ситуація склалася на півночі та заході міста, де наслідки пожеж відчутні найбільше. У кількох районах столиці рівень шкідливих домішок у повітрі зріс до небезпечних позначок, а місцями сягнув червоного рівня.

Найгірші показники нині фіксують в Оболонському та Святошинському районах, де індекс AQI коливається в межах 140 – 174 одиниць.

Для порівняння, допустимою санітарною нормою вважається рівень до 50 одиниць.

Підвищене забруднення також підтверджують у Дарницькому, Дніпровському та Солом'янському районах. Фахівці застерігають, що в таких умовах повітря може становити ризик для здоров'я, особливо для дітей, літніх людей і тих, хто має хронічні хвороби дихальних шляхів.

Стан якості повітря у Києві / Скриншот SaveEcoBot

Зауважимо, уночі мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Голосіївському районі після влучання по нежитловому об'єкту стався витік аміаку.

Відбулося це через те, що уламки збитої повітряної цілі пошкодили систему зберігання, у якій перебувало близько 300 літрів аміаку. У КМВА зазначили, що витік оперативно локалізували, а небезпеки для жителів міста немає.

Зауважимо, що наслідки ворожого удару фіксували також на Київщині. Унаслідок нічної російської атаки загинули 14 людей, ще 27 дістали поранення. За даними ДСНС, у Броварському, Фастівському та Бучанському районах палали масштабні пожежі на підприємствах і складах.