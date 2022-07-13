Чеські ударні гелікоптери Мі-24В вже на озброєнні у ЗСУ

Україна активно використовує озброєння, яке їй надають партнери. У тому числі зброю, виготовлену в СРСР.

Ще 11 липня командування Повітряних сил ЗСУ підтвердили, що у бойових порядках армійської авіації Сухопутних військ ЗС України уже працюють чеські ударні гелікоптери Мі-24В. Водночас інформація про те, що Україна може отримати такі бойові гелікоптери від Чехії, була ще у травні 2022 року.

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Скільки саме Україна отримала гелікоптерів – не вказано. За даними довідника The Military Balance за 2021 рік, Чехія мала у своєму розпорядженні усього 7 вертольотів Мі-24. Ймовірно, чеський уряд передав Україні усі 7 наявних машин цього типу – якраз комплект на одну ескадрилью.

Мі-24В (в армії його прозвали "крокодилом") – радянський ударний вертоліт, гримуча суміш штурмовика і бойової машини піхоти, пише АрміяInform. Вертоліт призначений для перекидання живої сили і її вогневої підтримки на полі бою.

Він може різко змінювати курс і висоту, а також зависати в повітрі. Такі льотні характеристики дозволяють Мі-24В постійно маневрувати, завдаючи ударів на найбільш важливих ділянках.

Модифікація вертольота Мі-24В стала знаковою, саме на ній було встановлено новий протитанковий ракетний комплекс "Штурм" із системою наведення "Веселка", за допомогою яких "крокодил" може впевнено боротися з бронетехнікою супротивника. До модифікації на вертоліт можна було встановити чотири протитанкові ракети, а у 1986 році їхню кількість збільшили до 16.

Цей вертоліт є другим за кількістю виготовлення після вертольота США AH-64 Apache. На сьогодні Мі-24 знаходиться на озброєнні декількох десятків армій світу, всього було вироблено 3,5 тисячі одиниць вертольота різних модифікацій.

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