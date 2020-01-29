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      Чеські програмісти зробили безкоштовно сайт: міністр хотів витратити на це 16 мільйонів євро

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      Програміст Томаш Вондрачек взяв ініціативу у свої руки / novinky.cz

      У Чехії міністр транспорту Володимир Кремлік запропонував зробити сервіс з продажу електронних дозволів для проїзду платними швидкісними дорогами за 16 мільйонів євро. Однак програмісти це зробили за 2 дня і безкоштовно. Після цього міністр подав у відставку.

      Спершу місцевих програмістів обурила марнотратність міністра, повідомляє Novinky.cz. Власник компанії Actum Digital Томаш Вондрачек заявив, що таку роботу можна зробити за кілька днів.

      До речі: Абсолютне нахабство, – відомий симпатіями до Путіна президент Чехії раптово розкритикував Росію

      Він запропонував небайдужим програмістам зібратися і зробити сервіс разом.

      Я хочу, щоб надалі ніхто не ставився до наших спільних грошей так, як це зараз робить держава,
      – обурився Вондрачек.

      Близько 300 програмістів подали заявку на те, щоб долучитися до спільного створення сервісу. Із завданням справилися 60 професіоналів за 2 дні.

      Що вийшло у програмістів

      Після двох днів роботи програмісти представили сервіс fairznamka.cz, який відповідав більшості критеріїв, заявлених міністерством. Поки сайт працює в тестовому режимі. Систему передадуть державі безкоштовно в найближчі тижні.

      Після цієї історії міністру транспорту Володимиру Кремліку довелося піти у відставку, а компанія, яка мала займатися розробкою програми погодилася на анулювання контракту.

      Тим часом в Україні: Понад 20 тонн іграшок зі складу митників таки роздадуть дітям: рішення уряду

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Чехія Курйозні новини Гроші
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