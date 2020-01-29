Чеські програмісти зробили безкоштовно сайт: міністр хотів витратити на це 16 мільйонів євро
У Чехії міністр транспорту Володимир Кремлік запропонував зробити сервіс з продажу електронних дозволів для проїзду платними швидкісними дорогами за 16 мільйонів євро. Однак програмісти це зробили за 2 дня і безкоштовно. Після цього міністр подав у відставку.
Спершу місцевих програмістів обурила марнотратність міністра, повідомляє Novinky.cz. Власник компанії Actum Digital Томаш Вондрачек заявив, що таку роботу можна зробити за кілька днів.
До речі: Абсолютне нахабство, – відомий симпатіями до Путіна президент Чехії раптово розкритикував Росію
Він запропонував небайдужим програмістам зібратися і зробити сервіс разом.
Я хочу, щоб надалі ніхто не ставився до наших спільних грошей так, як це зараз робить держава,
– обурився Вондрачек.
Близько 300 програмістів подали заявку на те, щоб долучитися до спільного створення сервісу. Із завданням справилися 60 професіоналів за 2 дні.
Що вийшло у програмістів
Після двох днів роботи програмісти представили сервіс fairznamka.cz, який відповідав більшості критеріїв, заявлених міністерством. Поки сайт працює в тестовому режимі. Систему передадуть державі безкоштовно в найближчі тижні.
Після цієї історії міністру транспорту Володимиру Кремліку довелося піти у відставку, а компанія, яка мала займатися розробкою програми погодилася на анулювання контракту.
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