Менше місяця відокремлює нас від регіональних виборів 2020. І більше року відокремлює майбутні вибори від попередніх – парламентських. Тоді, влітку 2019-го, обрання депутатів ВР сприймалося як природне продовження президентської кампанії, як своєрідний третій тур. Далі читайте російською мовою.

Можно ли будет сказать то же самое о голосовании 25 октября? Или же приближающиеся выборы ознаменуют начало нового политического цикла? Пожалуй, это одна из главных интриг нынешней осени.

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Реванш за президентские, или Повторится ли 2019-й?

Позиционирование местных выборов как четвертого тура президентских –оптимальная стратегия для Петра Порошенко и его сторонников. Спикеры "Евросолидарности" не устают подчеркивать, что от результатов голосования зависит не состояние инфраструктуры на местах, а стратегический курс Украины. В ход идут испытанные мантры о патриотизме, армии, языке и вере.

25 октября видится отличным шансом отыграться за прошлогоднее фиаско. Долгожданной возможностью взять реванш – на фоне нарастающего разочарования в Зеленском и Ко.

Как ни странно, президенту Зеленскому подобные настроения на руку. Так уж сложилось, что у проекта "Слуга народа", наскоро слепленного в 2019-м, нет других козырей, кроме инерции прошлогодних выборов и персональной популярности Зе. Причем эта инерция неумолимо ослабевает. Рейтинг Владимира Зеленского не просто снижается – гаранту становится все труднее делиться своим личным рейтингом с президентской партией. Но возрастающая активность Порошенко и его команды способствует мобилизации масс: какая-то часть Зе-электората придет на участки назло предыдущей власти и ее мечтам о реванше.

По сути, не переваривающие друг друга Петр Алексеевич и Владимир Александрович оказались ситуативными союзниками.

Драться за избирателя на местных выборах им не придется: электораты "Европейской солидарности" и "Слуги народа" практически не пересекаются. Зато и экс-президент, и его преемник объективно заинтересованы в том, чтобы возродить дух 2019 года. Чтобы представить нынешние выборы логическим развитием прежних и по возможности свести их к привычному противостоянию "порохоботов" и "зеленых".

Альтернативы не дремлют

А тем временем по другую сторону баррикад очутилось множество партийных проектов – больших и малых, новых и старых. "ОПЗЖ" и "Голос", "Свобода" и "Пропозиція" тоже оказываются ситуативными союзниками. При всех идеологических различиях они преследуют общую цель: разрушение политической дихотомии, порожденной прошлогодними выборами.

Пророссийские силы жаждут отвоевать потенциальный электорат, перетекший к Зе. Национал-патриоты и евроинтеграторы не желают признавать монополию Петра Алексеевича на соответствующем поприще. Региональные элиты стремятся упрочить свое влияние в противовес центру. Со всех сторон избирателя убеждают в одном и том же: местные выборы – не четвертый тур президентских! Украинская политика больше не сводится к конкуренции Зеленского и Порошенко! Альтернатива есть!

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Меньше чем через месяц страна будет подводить итоги. Анализировать электоральную географию, подсчитывать число депутатов в местных советах и делать выводы. Но прежде всего придется сравнить совокупный результат "Слуги народа" и "Евросолидарности" с одной стороны, и всех остальных – с другой. А затем ответить на главный вопрос: стала ли кампания 2020-го эпилогом к 2019-му или прологом к чему-то совершенно новому?