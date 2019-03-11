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      Чи буде курс гривні знову коливатися: пояснення фінансиста

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      Чи коливатиметься курс гривні і надалі?
      Чи коливатиметься курс гривні і надалі? / НБУ

      Курс гривні добре почувається через зацікавленість українськими облігаціями внутрішньої державної позики. Що буде, коли цей пік пройде, і чи є загроза золотовалютному запасу України – 24 каналу пояснив фінансовий аналітик Віталій Шапран.

      На готівковому ринку долар впав нижче за 26,5 гривні, а на міжбанку долар торгується в середньому нижче 26,375 гривні.

      Читайте також: Долар дешевшає: прогноз аналітика, що буде далі

      Одна із причин – пік приходу нерезидентів на ринок ОВДП. Одночасно зараз гарна кон’юнктура ринку для українських експортерів при боковому тренді на ринку нафти, де і є наш основний сировинний імпорт,
      – уточнив експерт.

      Він нагадав, що на початку березня тільки Міжнародний інвестиційний банк Citi випустив GDN (глобальні депозитарні ноти (global depositary note) – "24" на українські ОВДП на 1,456 мільярда гривень. З початку року НБУ викупив з ринку майже 478 мільйонів доларів (сальдо чистих інтервенцій).

      Не дивлячись на погашення зовнішніх боргів та боргів перед МВФ, наші золотовалютні резерви продовжують триматись на рівні вище 20 мільярдів доларів. Реакція нерезидентів на високі ефективні ставки по ОВДП (від 16,69 до 20,89%) дозволяє підтримувати інтерес до зобов’язань українського уряду,
       – відзначив Шапран.

      На думку експерта, цікавим і ключовим є питання виходу нерезидентів з ринку ОВДП.

      "Минулорічний досвід дозволяє провести цікаву аналогію із виробничим циклом аграріїв – вхід відбувався під час початку закупівель під посівну (збивши курс із позначки майже 29,0) – вихід – на почату збору врожаю (трохи похитавши курс у серпні)", – відзначив Шапран.

      За його словами, з початку року по 7 березня 2019 обсяг вкладень нерезидентів у ОВДП зріс із 6,3 до 14,1 мільярда гривень – а це приблизно 522 мільйони доларів.

      При середньоденному обсязі продажу валюти на міжбанку 280-300 мільйонів доларів – навіть якщо вийдуть (а всі не виходять ніколи), курс після їх виходу суттєво не постраждає,
      – констатував експерт.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Курси валют Долар-Гривня Гривня Фінанси
      Джерело: 24 канал
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