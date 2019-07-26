Чи будуть дострокові місцеві вибори: команда Зеленського перед дилемою

Немає необхідності в проведенні дострокових місцевих виборів. Треба завершити реформу об’єднання територіальних громад. Команда президента Зеленського стоїть перед дилемою.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Дмитро Купира.

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За словами політолога, доцільніше і ефективніше для держави було б об’єднання громад, щоб зникла така проміжна ланка, як райдержадміністрація. І тоді восени 2020 року слід провести планові місцеві вибори.

Команда нового президента Зеленського, вочевидь, думає про дострокові місцеві вибори. Технологічно це правильно. Але "Слуга народу" стоїть перед проблемою наявності людей. Якщо порахувати міських голів, міських і районних і обласних депутатів – це кілька тисяч кандидатів. Де взяти стільки людей, ще й компетентних?

– наголошує Дмитро Купира.

На його думку, після того, як запрацює нова Верховна Рада, будуть сформовані коаліція і уряд, Офіс Президента Зеленського та його команда ухвалюватимуть рішення. Можливо, дострокові місцеві вибори пройдуть навесні 2020 року.

Коли в Україні повинні відбутися місцеві вибори? Згідно з Конституцією України, місцеві вибори відбуваються раз на п’ять років. Відповідно чергові вибори мають пройти в жовтні 2020 року. Водночас представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що в команді Володимира Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування, аби "повністю змінити систему влади".



Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков думає, що місцеві вибори відбудуться у 2020 році. Але все залежатиме від місцевих органів влади. Ідею про дострокові місцеві вибори не підтримує партія "Голос". На їхню думку, потрібно стежити за роботою нового парламенту і потім приймати рішення. Інші політсили поки не висловили своїх поглядів.



Результати парламентських виборів у інфографіці