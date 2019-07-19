Чи будуть масові протести після виборів: думка політолога

Протестувати через невдоволення результатами виборів українці не будуть – підстав немає. Вийти не вулиці протестувальники можуть з інших причин.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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По-перше, зауважує Фесенко, провідні політичні сили проходять до Верховної Ради. По-друге, виборча кампанія проходить без особливих порушень.

Хто поведе людей на протести? Гриценко? Олег Ляшко нехай протестує на здоров'я. Організувати майдан він не зможе. Можуть бути не задоволеними націоналісти. Але їхня проблема в тому, що з 2014 року вони сильні на вулиці та непопулярні у виборців. Фатальна помилка націоналістів – вони лягли під Порошенка на президентських виборах і втратили частину свого електорату. І зараз втрачають,

– переконаний Володимир Фесенко.

Коли відбудуться дочасні вибори до парламенту?Президент України Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Дочасні вибори відбудуться 21 липня 2019 року.

Політолог зауважує: можуть бути якісь спроби фальсифікацій на виборах. Але, приміром, якщо "Європейська Солідарність" проходить із не дуже високим результатом, навіщо прихильникам Порошенка протестувати? Говорити, що вкрали їхні голоси? Але згідно з опитуваннями 70% українців не довіряють Порошенку. Фесенко нагадує: навіть після президентських виборів не було протестів. Занадто очевидний був програш Порошенка.

За його словами, всі втомилися і хочуть, щоб вибори швидше закінчилися. Втім, ризики протестів можуть бути інші.

Протести можливі за інших причин. Якщо відбуватимуться якісь символічні події, пов'язані з Росією, Донбасом, як було з телемостом між NewsOne і "Росією 24". Тобто, все, що може нагадувати якийсь реванш проросійських сил, на це можуть реагувати українці. Але не за результатами виборів,

– переконаний Володимир Фесенко.

Які дані останніх соцопитувань? За даними дослідження, проведеного групою "Рейтинг" з 13 по 17 липня, українці віддають перевагу таким партіям:

49,5% проголосували б за партію "Слуга народу";

10,5% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя";

7,7% – за партію "Європейська Солідарність";

6,9% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина";

5,9% – за партію "Голос".

Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,8%, "Опозиційний блок" – 3,1%. Рейтинг інших політичних сил – менше 3%. Всього у ході дослідження опитали 2500 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2%.



Рейтинг партій відповідно до опитування "Рейтингу": інфографіка 24 каналу