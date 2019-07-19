00:43
23 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Банальна смерть президента Туркменістану. Скромний російський мільярдер
      Вєсті Кремля
      00:15, сьогодні
      Вєсті. UA: Проліт Ляшка повз мандат. Вісім друзів Савченко
      Вєсті.UA
      23:20, 22 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Чи будуть масові протести після виборів: думка політолога

      1580 Читать новость на русском
      Як сприймуть українці результати парламентських виборів?
      Як сприймуть українці результати парламентських виборів? / 24 канал

      Протестувати через невдоволення результатами виборів українці не будуть – підстав немає. Вийти не вулиці протестувальники можуть з інших причин.

      Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      Читайте також: Парламентські вибори-2019: чи варто очікувати масових акцій протесту?

      По-перше, зауважує Фесенко, провідні політичні сили проходять до Верховної Ради. По-друге, виборча кампанія проходить без особливих порушень.

      Хто поведе людей на протести? Гриценко? Олег Ляшко нехай протестує на здоров'я. Організувати майдан він не зможе. Можуть бути не задоволеними націоналісти. Але їхня проблема в тому, що з 2014 року вони сильні на вулиці та непопулярні у виборців. Фатальна помилка націоналістів – вони лягли під Порошенка на президентських виборах і втратили частину свого електорату. І зараз втрачають,
      – переконаний Володимир Фесенко.

      Коли відбудуться дочасні вибори до парламенту?Президент України Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Дочасні вибори відбудуться 21 липня 2019 року.

      Політолог зауважує: можуть бути якісь спроби фальсифікацій на виборах. Але, приміром, якщо "Європейська Солідарність" проходить із не дуже високим результатом, навіщо прихильникам Порошенка протестувати? Говорити, що вкрали їхні голоси? Але згідно з опитуваннями 70% українців не довіряють Порошенку. Фесенко нагадує: навіть після президентських виборів не було протестів. Занадто очевидний був програш Порошенка.

      За його словами, всі втомилися і хочуть, щоб вибори швидше закінчилися. Втім, ризики протестів можуть бути інші.

      Протести можливі за інших причин. Якщо відбуватимуться якісь символічні події, пов'язані з Росією, Донбасом, як було з телемостом між NewsOne і "Росією 24". Тобто, все, що може нагадувати якийсь реванш проросійських сил, на це можуть реагувати українці. Але не за результатами виборів,
      – переконаний Володимир Фесенко.

      Які дані останніх соцопитувань? За даними дослідження, проведеного групою "Рейтинг" з 13 по 17 липня, українці віддають перевагу таким партіям:

      • 49,5% проголосували б за партію "Слуга народу";
      • 10,5% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя";
      • 7,7% – за партію "Європейська Солідарність";
      • 6,9% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина";
      • 5,9% – за партію "Голос".

      Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,8%, "Опозиційний блок" – 3,1%. Рейтинг інших політичних сил – менше 3%. Всього у ході дослідження опитали 2500 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2%.

      парламентські вибори
      Рейтинг партій відповідно до опитування "Рейтингу": інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      22 липня
      9549
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини політики Новини України Олег Ляшко Європейська солідарність Петро Порошенко Телеміст Newsone і Росія24
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 19 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      22 липня , 22:30 Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      Тетяна Мартинюк 572
      Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      22 липня , 22:13 Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      2939
      Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      22 липня , 09:00 Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      2032
      Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      22 липня , 22:00 Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      22 липня , 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      378
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук