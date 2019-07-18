Парламентські вибори-2019: чи варто очікувати масових акцій протесту?

Згідно соціологічних прогнозів, шанси потрапити до парламенту мають п’ять партій. Кілька політичних сил недоотримають буквально трохи для проходження до Верховної Ради.

Чи викличуть результати виборів невдоволення українців і партій, які не потраплять до парламенту, – в матеріалі 24 каналу.

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Хто може вийти на протести?

У парламент дев’ятого скликання, вочевидь, не потрапить чимало старожилів. Радикальна партія Олега Ляшка, представники "Народного фронту", які балотуються разом з прем’єром Гройсманом по списках "Української стратегії". Знову без фракції залишиться ВО "Свобода". За даними дослідження, проведеного групою "Рейтинг" з 13 по 17 липня, українці віддають перевагу таким партіям:

49,5% проголосували б за партію "Слуга народу";

10,5% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя";

7,7% – за партію "Європейська Солідарність";

6,9% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина";

5,9% – за партію "Голос".

Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,8%, "Опозиційний блок" – 3,1%. Рейтинг інших політичних сил – менше 3%. Всього у ході дослідження опитали 2500 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2%.



Рейтинг партій відповідно до опитування "Рейтингу": інфографіка 24 каналу

Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

У Київського міжнародного інституту соціології дещо інші показники. Згідно опитування, проведеного з 3 по 13 липня, до Верховної Ради проходять:

52,3% – за "Слугу народу";

10,3% – за "Опозиційну платформу – За життя";

7,9% – за "Європейську солідарність";

5,8% – за "Батьківщину";

5,1% – за партію "Сила і Честь".

4% готові проголосувати за партію "Голос", 3% – за партію "Опозиційний блок", 2,5% – за партію "Громадянська позиція" та 2,4% – за Радикальну партію Олега Ляшка. Усі інші партії отримали менше 2% голосів.



Рейтинг партій відповідно до опитування КМІС: інфографіка 24 каналу

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На думку голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, протестувати нема кому.

Хто поведе людей на протести? Гриценко? Ляшко нехай протестує на здоров'я. Організувати Майдан він не зможе. Можуть бути не задоволеними націоналісти. Але їхня проблема в тому, що з 2014 року вони сильні на вулиці, але непопулярні у виборців. Фатальна помилка націоналістів – вони лягли під Порошенка на президентських виборах і втратили частину свого електорату. І зараз втрачають,

– переконаний Володимир Фесенко.

Українці не готові до протестів

Соціологи і політологи переконані: внаслідок парламентських виборів масових протестів не буде. По-перше, зауважує Володимир Фесенко, провідні політичні сили проходять до Верховної Ради. По-друге, виборча кампанія проходить без особливих порушень.

"Можуть бути якісь спроби фальсифікацій на виборах. Але, приміром, якщо "Європейська Солідарність" проходить із не дуже високим результатом, навіщо прихильникам Порошенка протестувати? Говорити, що вкрали їхні голоси? Так згідно з опитуваннями 70% українців не довіряють Порошенку", – наголошує Фесенко.

Експерт нагадує: навіть після президентських виборів не було протестів. Занадто очевидний був програш Порошенка.

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Директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна також зазначає: підстав для вуличних акцій немає. Всі побоювання, які були перед президентськими виборами, що буде багато провокацій, виборчі дільниці мінуватимуть, не підтвердилися.



Після парламентських виборів акцій протесту не буде

Соціолог говорить: на президентських виборах напругу вносило те, що були зареєстровані в якості спостерігачів понад сто громадських організацій, які до цього не займалися такою діяльністю. Невідомо, звідки вони виникли. Тому були перестороги, що такі спостерігачі можуть влаштувати розбірки на дільницях, заважати працювати. Цього не сталося. Були порушення, але менше, ніж зазвичай.

Зараз теж очевидно, що результати виборів, в основному, співпадуть із соцопитуваннями. Тому немає причин для невдоволення результатами. Хоча на мажоритарних округах можуть бути якісь розбірки. Але це не масового характеру,

– зазначає Ірина Бекешкіна.

За яких умов протести можливі?

За словами Ірини Бекешкіної, революційні настрої серед українців поки не проглядаються.

"Це не можна передбачити. У 2013 році теж ніхто не прогнозував Майдан. Хто ж міг передбачити, що у влади вистачить ідіотизму побити студентів, які вже розходились. Водночас, ніхто ж не передбачав, що ці події покажуть всі телеканали. Якби не показали, нічого б не було, але коли люди побачили, як по-звірячому били дітей, це збурило суспільство", – зазначає Ірина Бекешкіна.



Українці масово протестуватимуть, якщо буде спроба російського реваншу

На думку Володимира Фесенка, всі втомилися і хочуть, щоб вибори швидше закінчилися. Втім, ризики протестів можуть бути інші.

Протести можливі за інших причин. Якщо відбуватимуться якісь символічні події, пов'язані з Росією, Донбасом, як було з телемостом між NewsOne і "Росією 24". Тобто, все, що може нагадувати якийсь реванш проросійських сил, на це можуть реагувати українці. Але не за результатами виборів,

– переконаний Володимир Фесенко.

Суспільство втомилося від довгого виборчого процесу. Крім того, президентські і парламентські вибори відбуваються прозоро, з нечисельними порушеннями. Що свідчить про серйозні демократичні зрушення в Україні. З кожною кампанією українці стають більш прискіпливими щодо свого вибору. Немає підстав для захисту свого вибору на вуличних протестах.