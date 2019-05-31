Чи допомогли резонансні розслідування прийти до влади Зеленському: відповіді відомих журналістів

На Львівському медіафорумі топові українські журналісти-розслідувачі розповіли, чи вплинули вони своїми матеріалами на прихід нового президента Володимира Зеленського.

У Львові з 30 травня до 1 червня триває медіафорум, на який приїхали найбільш топові працівники медіа України і не тільки.

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Однією з тем форуму були журналістські розслідування у час війни ботів та уроки виборчої кампанії. Гостями зустрічі були журналісти-розслідувачі Денис Бігус, Сергій Андрушко та Анна Бабінець.

24 канал надає відповіді журналістів-розслідувачів на питання: "Чи не вважаєте, що ви стали причиною приходу Зеленського?"

Сергій Андрушко. "Схеми", RFE/RL.

За словами Сергія Андрушка, варто не забувати, що головне – це розкривати приховане.



Сергій Андрушко

Анна Бабінець. "Слідство. Інфо".

Анна Бабінець погодилась, що її розслідування вплинули на прихід Зеленського. На питання модератора, чи це плюс, журналістка відповіла: "Так".



Вона додала, що це ознака нормальної країни, коли робота журналістів впливає на зміну влади. За її словами, коли журналісти щось викривають, на це мають реагувати політики, і відповідно – мають змінюватися. Після гучного розслідування про Панамські папери Петро Порошенко не відреагував належно – не змінився.

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Після такої відповіді Анни Бабінець модератор зустрічі натякнув на "класну агітацію за Зеленського" з боку журналістки. На це розслідувачка відповіла, що варто не забувати: журналісти можуть змінювати ситуацію в країні на краще конкретно зараз. І наголосила, що Зеленський так само має реагувати на розслідування. Йому це вигідно, щоб залишитися в рейтингу.



Анна Бабінець

Денис Бігус. Bihus.Info.

Денис Бігус запевнив, що не має жодних сумнівів щодо впливу розслідувань на зміну президентів. За його словами, медіа однозначно впливають на ротацію влади.

Мені здається, це називається демократія,

– підкреслив журналіст.

Також він додав: смішно, коли люди, які вітали зміну попередньої (передмайданної ) влади, з гнівним обличчям питають про вплив на зміну крайньої такими ж методами.



Денис Бігус

Перша та друга частини розслідування від Bihus.info: Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"

Третя частина: Космічні суми і головні фігуранти корупції в "Укроборонпромі"

Четверта та п'ята частини: Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі"