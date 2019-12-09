Чи готові у Кремлі до розширення нормандського формату: відповідь російського МЗС

Врегулювання ситуації в Україні залежить лише від виконання раніше прийнятих домовленостей. Зараз головними є два питання: завершення розведення сил на Донбасі та введення в дію формули Штайнмаєра.

А ось питання формату – суті не змінює. Так вважають у російському МЗС. Про це у коментарі росЗМІ розповів заступник глави відомства Олександр Грушко.

Актуально: "Він нічого не переглядатиме": у РФ заявили про жорстку позицію Путіна на нормандському саміті

Ми негативно ставимося до цієї ідеї, для нас це не питання формату. Все залежить лише від виконання раніше прийнятих рішень. Не треба шукати альтернативу,

– наголосив він.

За словами Грушка, необхідно завершити розведення сил на лінії зіткнення на Донбасі, а також запустити процес реалізації формули Штайнмаєра і "прийняття інших рішень, які гарантували б незмінність і стійкість особливого статусу".

Увага! Заступник держсекретаря США Девід Хейл раніше заявив про дискусії щодо розширення нормандського формату. До речі, Володимир Зеленський ще під час своєї передвиборчої кампанії заявляв про необхідність введення у нормандський формат ще одного учасника – представника США.