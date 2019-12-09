11:34
9 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      18:59, 7 грудня
      Вєсті.UA
      18:09, 7 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини політики
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Чи готові у Кремлі до розширення нормандського формату: відповідь російського МЗС

      504 Читать новость на русском
      У Кремлі негативно ставляться до розширення "Нормандії" / Getty images

      Врегулювання ситуації в Україні залежить лише від виконання раніше прийнятих домовленостей. Зараз головними є два питання: завершення розведення сил на Донбасі та введення в дію формули Штайнмаєра.

      А ось питання формату – суті не змінює. Так вважають у російському МЗС. Про це у коментарі росЗМІ розповів заступник глави відомства Олександр Грушко.

      Актуально: "Він нічого не переглядатиме": у РФ заявили про жорстку позицію Путіна на нормандському саміті

      Ми негативно ставимося до цієї ідеї, для нас це не питання формату. Все залежить лише від виконання раніше прийнятих рішень. Не треба шукати альтернативу,
      – наголосив він.

      За словами Грушка, необхідно завершити розведення сил на лінії зіткнення на Донбасі, а також запустити процес реалізації формули Штайнмаєра і "прийняття інших рішень, які гарантували б незмінність і стійкість особливого статусу".

      Увага! Заступник держсекретаря США Девід Хейл раніше заявив про дискусії щодо розширення нормандського формату. До речі, Володимир Зеленський ще під час своєї передвиборчої кампанії заявляв про необхідність введення у нормандський формат ще одного учасника – представника США.

      "Він нічого не переглядатиме": у РФ заявили про жорстку позицію Путіна на нормандському саміті
      сьогодні
      4545
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат Новини України Новини політики Новини США Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:00 Чому питання повернення Криму потрібно вирішувати негайно
      Артем Овдієнко 2436
      сьогодні , 08:20 Нормандська зустріч у Парижі: чого очікувати від Зеленського та Путіна
      Євгенія Мазур 2426
      сьогодні , 07:14 Кому загрожує ув'язнення, а кому пеня за несплату аліментів
      Ірина Поліщук 1522
      сьогодні , 07:01 Нормандська зустріч: усе, що важливо знати
      Вероніка Климська 2704
      сьогодні , 06:20 Таємна конфедерація: кому потрібен союз Росії та Білорусі
      Ярослав Голобородько 5126
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук