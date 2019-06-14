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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Чи можуть Саакашвілі не дозволити йти до Ради: пояснення ОПОРИ

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      В ОПОРІ пояснили, чи може Саакашвілі балотуватися до Ради
      В ОПОРІ пояснили, чи може Саакашвілі балотуватися до Ради / 24 канал

      Аби балотуватись до Верховної Ради, екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі повинен документально підтвердити перебування на території України протягом останніх п’яти років. Однак судова практика у таких справах неоднозначна.

      Наразі важко давати однозначні прогнози, про розповіла радниця з юридичних питань Громадянської мережі ОПОРА Ольга Коцюруба, пише УНН.

      Зверніть увагу: "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі йде на парламентські вибори: хто увійшов до списку

      Вона наголосила, що необхідно дивитись на дати приїзду та від’їзду Саакашвілі в Україну. За її словами, судова практика у таких справах досить суперечлива.

      Наприклад, є відома справа Мельниченка, яка розглядалася в Європейському суді з прав людини. Європейський суд підтримав позицію Мельниченка, хоча ми знаємо, що він не проживав на території України. Однак, було визнано, що це сталося не з його вини, що він мусив переховуватися, 
      – розповіла Коцюруба.

      Микола Мельниченко – колишній майор Управління державної охорони. У 2002 році ЦВК виключила Миколу Мельниченка зі списку кандидатів у народні депутати за списком СПУ. Суди в Україні щодо цього він програв, і в список так і не потрапив. Європейський суд же визнав порушення його прав.

      Коцюруба зазначила, що питання можуть виникнути не тільки по Саакашвілі, але й по лідеру партії "Голос" Святославу Вакарчуку. Причиною може стати його річне перебування у Стенфорді (Каліфорнія).

      "У законі про громадянство є вимоги, що не враховується в цей термін навчання, лікування, але знову ж таки – що в контексті нашого законодавства вважати навчанням? Чи Стенфордська програма може вважатися навчанням?" – зазначила Коцюруба.

      Читайте також: Партія "Голос" іде на дострокові парламентські вибори: список кандидатів
       


      Саакашвілі в Україні: головні дати

      Як ЦВК перевіряє документи?
      Після подачі документів від кандидатів у народні депутати, підрозділи ЦВК починають їх вивчення і надсилають запити у міграційні служби, МВС та прикордонникам. Ті встановлюють, чи перебувала людина, яка подала документи, останні п’ять років на території України.
      Згодом вони дають свій висновок, після чого вже ЦВК приймає своє рішення згідно з законодавством – реєструвати чи ні.

      Кандидат у депутати повинен проживати на території України протягом останніх 5 років і не менше 180 днів перебувати тут кожен рік. Є винятки, наприклад, лікування та службове відрядження, але вони мають бути підтверджені документально.

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      Теги: Партія Голос Святослав Вакарчук ЦВК Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Міхеїл Саакашвілі Новини України Новини політики
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