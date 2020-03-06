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      Чи не показало голосування за відставку Рябошапки розкол у "Слузі народу": думка Арахамії

      - Читать новость на русском
      Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" в Раді / my.ua

      5 березня вже колишнього генпрокурора Рябошапку Рада відправила у відставку. Однак пропрезидентська "Слуга народу" дала лише 179 голосів, чого б не вистачило, якби рішення не підтримали ОПЗЖ та позафракційні. Попри це, голова фракції СН Арахамія вважає, що немає навіть мови про будь-який розкол.

      Голосування за відставку Рябошапки не означає розкол у "Слузі народу"

      179 голосів віддали "слуги народу" за відставку Рябошапки з посади генпрокурора. У Арахамії 5 березня в ефірі "Право на владу" запитали, чи не означає це, що у фракції є розкол.

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      Це було специфічне голосування. Коли є рішення фракції щодо якогось питання – у нас є єдність. У нас було вільне голосування щодо цього питання (відставки Рябошапки – 24 канал),
      – сказав політик. 

      І додав, що "ті депутати, які оцінюють негативно роботу Офісу генпрокурора, голосували за відставку, а хто позитивно чи нейтрально – то вони проти".

      Чи була якась команда? Не було. І ви це бачили з голосів на табло. У нас було єдине голосування за новий Кабмін. То про який розкол ми можемо говорити?
      – наголосив Арахамія. 

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      "Щодо 4 міністрів, яких ще треба призначити. Пан прем'єр-міністр, представники Офісу Президента та фракції створили, скажімо так, кадрову комісію. Вона дивиться різних кандидатів і намагаються знайти найкращих людей, щоб приєднати їх до нашої команди", – пояснив Арахамія.

      Голова СН у Раді додав, що фракція готова підтримати Юлію Гришину щодо її призначення на очільника Міносвіти. Щодо інших кандидатів на посади міністрів Арахамія прізвищ не називав. 

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      Чи віддавав Арахамії вказівки щодо голосування Андрій Богдан

      Також в Арахамії запитали, чи спілкувався він з Андрієм Богданом останнім часом. Адже мережею ширилися чутки, що колишній керівник Офісу Президента давав вказівки керівнику фракції СН щодо голосування депутатів, зокрема і щодо відставки ексгенпрокурора Рябошапки. 

      Арахамія був здивований таким запитанням і відповів, що вже щонайменше тиждень або й два з Андрієм Богданом не говорив.

      4 березня, нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. та призначила нового голову Кабміну – Дениса Шмигаляь.

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      5 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Юлія Гришина Кабінет Міністрів України Андрій Богдан Верховна Рада Руслан Рябошапка Слуга народу Давид Арахамія
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