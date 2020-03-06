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      Не показало ли голосование за отставку Рябошапки раскол в "Слуге народа": мнение Арахамии

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      5 марта уже бывшего генпрокурора Рябошапку Рада отправила в отставку. Однако пропрезидентская "Слуга народа" дала лишь 179 голосов, чего бы не хватило, если бы решение не поддержали ОПЗЖ и внефракционные. Несмотря на это, председатель фракции СН Арахамия считает, что нет даже речи о каком-либо расколе.

      Голосование за отставку Рябошапки не означает раскол в "Слуге народа"

      179 голосов отдали "слуги народа" за отставку Рябошапки с должности генпрокурора. У Арахамии 5 марта в эфире "Право на власть" спросили, не означает ли это, что во фракции есть раскол.

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      Это было специфическое голосование. Когда есть решение фракции по какому-то вопросу – у нас единство. У нас было свободное голосование по этому вопросу (отставки Рябошапки – 24 канал),
      – сказал политик.

      И добавил, что "те депутаты, которые оценивают негативно работу Офиса Генпрокурора, голосовали за отставку, а кто положительно или нейтрально – то они против".

      Была ли какая-то команда? Не было. И вы это видели по голосам на табло. У нас было единственное голосование за новый Кабмин. Так о каком расколе мы можем говорить?
      – подчеркнул Арахамия.

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      "ЧТо касается 4 министров, которых еще надо назначить. Господин премьер-министр, представители Офиса Президента и фракции создали, скажем так, кадровую комиссию. Она смотрит разных кандидатов и пытается найти лучших людей, чтобы присоединить их к нашей команде", – пояснил Арахамия.

      Председатель СН в Раде добавил, что фракция готова поддержать Юлию Гришину в ее назначении на главу Минобразования. Относительно других кандидатов на должности министров Арахамия фамилий не называл.

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      Давал ли Арахамии указания относительно голосования Андрей Богдан

      Также у Арахамии спросили, общался ли он с Андреем Богданом в последнее время. Ведь по сети распространялись слухи, что бывший руководитель Офиса Президента давал указания руководителю фракции СН насчет голосования депутатов, в том числе и относительно отставки уже бывшего генпрокурора Рябошапки.

      Арахамия был удивлен таким вопросом и ответил, что уже минимум неделю или две с Андреем Богданом не говорил.

      4 марта, напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и назначила нового главу Кабмина Дениса Шмыгаля.

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      5 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Юлия Гришина Кабинет Министров Украины Андрей Богдан Верховная Рада Руслан Рябошапка Слуга народа Давид Арахамия
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