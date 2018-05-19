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Блог Медіа

Чи окупиться Кримський міст Росії?

469
Кримський міст
Кримський міст / УНІАН

Міст може окупитися теоретично коли-небудь тільки, якщо буде платним.

Інші міркування – невірні. Витрачені 4 мільярди євро з держбюджету (+ 1 мільярд на трасу "Таврида") можна окупити тільки за рахунок скорочення витрат бюджету РФ на Крим.

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Цього не передбачається. Окупований Крим вже зараз – чемпіон РФ за бюджетними трансфертами.

Відомий російський економіст Наталя Зубаревич:

Крим разом з Севастополем зараз найбільший одержувач трансфертів з федерального бюджету. Ця пара суб'єктів обігнала Чечню, обігнала Дагестан. В поточному режимі федеральний бюджет витрачатиме на підтримку цих територій все більше і більше...

Додам від Кримського департаменту "Майдану Закордонних Справ" – До 2030 (!) року передбачається, що частка трансфертів з бюджету РФ в кримських "доходах" збережеться на рівні 75-80%. Як зараз...

Автор: Андрій Клименко. Джерело: Обозреватель

Автор: Блог Медіа
Теги: Новини політики Гроші Анексія Криму Україна – Росія Кримський міст Публікації
Джерело: 24 Канал
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