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      Чи вплинули протести про "червоні лінії" на позицію Зеленського в "Нормандії": думка Казаріна

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      Павло Казарін / 24 канал

      На позицію Володимира Зеленського на нормандській зустрічі могли вплинути як його радники, так і протести про "червоні лінії". Цілком можливо, що президент і сам еволюціонував у своїх переконаннях.

      Таку думку в інтерв'ю 24 каналу висловив журналіст і телеведучий Павло Казарін

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      "Не знаю. Для цього потрібно бути Володимиром Зеленським або входити в його найближче оточення. Щоби сказати, чи він еволюціонував, до кого прислухався, через що почав займати ту публічну позицію, яку займає сьогодні. Я не виключаю, що ці акції частково зіграли свою роль", – пояснив журналіст.

      Казарін наголосив, що в Україні є декілька пріоритетів ("повесток" – дослівно за автором):

      • Є люди, які виступають за пріоритет холодильника, за побутове благополуччя. Вони, наприклад, часто у виборчих бюлетенях ставили хрестик навпроти прізвища Юлії Тимошенко або Олега Ляшка. Тому що вони їм обіцяли все і відразу.
      • Є люди, які голосують за "повістку" капітуляції, за "повістку" примирення з агресором на його ж правилах. Вони ставлять хрестик навпроти партії ОПЗЖ.
      • Є люди, які голосують за пріоритет суверенітету. У другому турі президентських виборів вони голосували, наприклад, за Петра Порошенка. На парламентських виборах їх голоси розпилилися. Тому що було кілька партій, які пропонували "повістку" суверенітету: об'єднані націоналісти, "Європейська солідарність", "Голос" і низка інших. Але так, вони, можливо, у кількісній меншості. Насправді, організована меншість – це завжди дуже сильна і згуртована складова частина суспільства.

      "Можливо, протести, дійсно, якимось чином щось змінили у свідомості шостого президента України. Можливо, просто у нього є непогані радники в оточенні. Врешті, можливо, він і сам еволюціонував. Всі президенти, всі люди еволюціонують", – підсумував Казарін.

      Відео повного інтерв'ю з Павлом Казаріним

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      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини України Новини політики Протести Нормандська зустріч 2019
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