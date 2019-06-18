Чи залишиться Андрій Богдан на посаді голови АП: відповідь адвокатки

Призначення головою Адміністрації Президента Андрія Богдана обурила багатьох українців. А петиція про звільнення, яка стверджує, що він немає права займати цю посаду на підставі Закону України "Про очищення влади" (люстрації), набрала необхідну кількість голосів ще 25 травня.

Адвокатка та директорка департаменту Міністерства юстиції з питань люстрації у 2014-2016 роках Тетяна Козаченко в програмі "Он воно як" розповіла, що існують декілька рішень, які можуть відсторонити Богдана з посади глави АП.

Що відомо про нового голову Адміністрації Президента Андрія Богдана – читайте у матеріалі 24 каналу

"Сам президент здатний розібратися в ситуації й скасувати наказ (про призначення, – 24 канал). Сам голова АП заявляв, що він підпадає під люстрацію і не може створювати такі ризики для президента, зокрема, репутаційні, й піде у відставку. Але вони цього вже не зробили, тому не треба бути наївними, бо вони цього вже не зроблять", – пояснила Козаченко.

За її словами, вона надзвичайно багато свого часу присвятила питанню люстрації, тому подала позови у Верховний суд як фізична особа та від громадської організації "Громадський люстраційний комітет".

Верховний суд на сьогоднішній момент відмовив у відкритті провадження. Виніс щодо цього офіційну позицію і сказав, що указ президента – це акт індивідуальної дії, тобто його може оскаржити або президент, або людина, яку він призначив. Тобто, якщо ці дві людини з умислом порушують закон, то фактично не існує в країні нікого, хто має право це оскаржити,

– розповіла юристка.

Вона додала: "Ми додаємо апеляційну скаргу до Великої палати Верховного суду, для того, аби суд взяв на себе відповідальність і показав наскільки він здатен захищати законодавство України".

Що таке люстрація в Україні?Йдеться про встановлену Законом "Про очищення влади" або рішенням суду заборону певним фізичним особам обіймати визначені посади: перебувати на службі (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування строком до 10 років.

"Вірогідність виграти надзвичайно мала, тому що судді самоусуваються від розгляду справ, бо вони думають про власний комфорт і безпеку. Напевно ми б намагалися змінювати країну, якщо б все було легко. Наше завдання пройти весь цей шлях і хай суді беруть на себе відповідальність за незаконні рішення", – наголосила гостя студії.

Чому Андрій Богдан потрапив під люстрацію?За час правління екс-президента Віктора Януковича Андрій Богдан обіймав поважні посади:

• у 2007-2010 роках – заступник міністра юстиції;

• у 2010-2011 роках – заступник міністра Кабінету міністрів;

• у 2013-2014 роках – урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики.



Через це він мав би підпадати під дію Закону України "Про очищення влади", тобто про люстрацію і не мав би обіймати жодні державні посади. Проте при схваленні закону посади голови Адміністрації Президента і його заступників були виведені з-під державної служби. Тож призначення Богдана головою АП, хоча й викликає певне невдоволення, однак, є цілком законним.

Дивіться повний випуск програми "Он воно як":