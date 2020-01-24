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      Чи зміниться механізм компенсації за борги із зарплат: пояснення Мінсоцполітики

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      Механізм компенсації за борги із зарплат / minfin.com

      У Міністерстві соцполітики запевнили, що механізм компенсації за затримку у виплатах не зміниться. А ухвалений урядом законопроєкт лише пропонує встановити вичерпний перелік цих виплат, що уникнути корупційних ризиків.

      Про деталі ухваленого урядом проєкту закону повідомили у фейсбуці Мінсоцполітики.

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      У чинній версії закону існували корупційні ризики (на це вказали фахівці Мін'юсту) – а саме слово "інші" у переліку виплат, які підлягають компенсації,
      – зазначили у міністерстві.

      Для того, щоб їх запобігти, уточнили перелік цих компенсацій.

      Перелік виплат, що підлягають компенсації через затримання:

      • пенсії або щомісячне довічне грошове утримання. З урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги та інших доплат до пенсії, встановлених законом;
      • соціальні виплати;
      • стипендії;
      • зарплати;
      • суми індексації грошових доходів громадян.

      Сам же механізм дії закону не змінюється. Компенсації за затримки здійснюються, враховуючи офіційну інфляцію за місяці затримки.

      У Мінсоцполітики додали, що рішення внесе зміни до чинного закону, який діє з 2000 року. 

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      Приклад виплати компенсації

      • Працівнику за серпень 2019 року нарахували зарплату 5 тисяч гривень (після утримання податків і обов’язкових платежів). Але гроші виплатили аж у січні 2020 року.
      • Оскільки заробітну плату виплатили із затримкою більше, ніж один місяць – працівник повинен отримати компенсацію.
      • Для цього зарплата за серпень множиться на інфляцію за термін, поки не виплачувалися гроші. У цьому випадку інфляція становила 101,3% за 4 місяці.
      • Компенсація нараховується за формулою: заробітна плата х інфляція – загальна сума.
      • Тобто зарплата за серпень, виплачена у січні, становить 5 тисяч 65 гривень (5 000 + 65).

      Що відомо про ухвалений законопроєкт? 24 січня Кабмін схвалив законопроєкт щодо виплат компенсацій у випадку виникнення заборгованості із виплат пенсій, зарплат, стипендій та соціальних виплат. У документі пропонують встановити вичерпний перелік виплат.

      Зверніть увагу! Загальна сума заборгованості з виплати зарплати в Україні станом на 1 грудня 2019 року становила 3 мільярди 220 мільйонів 900 тисяч гривень. Це на 575,8 мільйона гривень більше, ніж на початку 2019 року. Тобто майже на 22%.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Гроші Міністерство соціальної політики Зарплата Міністерство юстиції
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