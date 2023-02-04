Чилі – у полоні масштабних лісових пожеж: горять десятки тисяч гектарів, є багато загиблих

Десятки лісових пожеж у Чилі забрали щонайменше тринадцять життів і спалили близько 14 000 гектарів. Літня спека охопила всю південну частину Чилі.

Одинадцять людей, включаючи пожежника, загинули в місті Санта-Хуана в Біобіо. Це регіоні приблизно за 500 кілометрів на південь від столиці Сантьяго.

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Міністр сільського господарства також повідомив, що гелікоптер екстреної допомоги впав у південному регіоні Ла-Арауканія, пілот і механік загинули.

Стан катастрофи було оголошено в сільськогосподарських і лісових районах Біобіо та сусіднього Нубла, що спонукало до розгортання солдатів і додаткових ресурсів.

Вид на масштабну пожежу в Чилі з літака: відео

Міністерка внутрішніх справ Кароліна Тоха повідомила, що сотні будинків були пошкоджені, а 39 пожеж вирують по всій країні.

"Умови в найближчі дні будуть ризикованими", – сказала Тоха журналістам.

Пожежа в Чилі: відео

За її словами, наземне обладнання та парк із 63 наявних літаків посилюють боротьбу з вогнем, очікується допомога Бразилії та Аргентини.

Масштабні пожежі в Чилі: відео

Президент Габріель Борич скоротив свою літню відпустку та вирушив до Нубле та Біобіо, населення яких разом складає майже 2 мільйони людей.

Моя роль як президента сьогодні полягає в тому, щоб гарантувати, що всі ресурси будуть доступні для надзвичайної ситуації, і щоб люди відчували, що вони не залишаться самотніми,

– сказав Борич.

Він також вказав на "ознаки" того, що деякі пожежі могли бути навмисними.

Лісові пожежі в Чилі: відео

Пожежі порушили рух автошляхами, численні населені пункти евакуйовані. Прогнози погоди в п'ятницю передбачали температуру понад 38 градусів за Цельсієм у столиці Нубла, Чилані, з сильним вітром, який ризикував погіршити пожежну ситуацію.

Чилі охопили пожежі: відео