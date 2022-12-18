Чим відрізнятиметься головна ялинка столиці від попередніх: організатори про символічні сенси

В Києві 17 грудня почали встановлювати новорічну ялинку та навіть на деякий час засвітили. Цьогорічну зелену красуню оплатили за кошти бізнесменів.

В інтерв'ю 24 каналу організатор новорічних свят на Софійській площі Ігор Добруцький розповів деталі встановлення цьогорічної ялинки. Чим прикрашатимуть та дивуватимуть українців – читайте далі.

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Символізм головної ялинки країни

Добруцький запевнив, що попри все, ялинка у столиці буде особливою. По-перше, красуня відрізнятиметься висотою – замість стандартного 31 метра, сягатиме близько 12 метрів. По-друге, унікальним стане і символічний сенс, закладений у неї.

Організатор свят розкрив символізм новорічної красуні. Він каже, що суть ялинки полягає у тому, що янгол-переможець Архангел Михаїл буде на ялинці й показуватиме, що нам потрібна перемога. Ба більше, близько 500 голубів символізуватимуть прихід миру.

Чим прикрашатимуть ялинку

За словами Добруцького, обов'язковими атрибутами будуть синьо-жовті іграшки. "Родзинкою" головної ялинки стане герб на верхівці.

Організатор розповів, що справжньою особливістю цьогорічної ялинки стане не лише патріотична символіка, а й наявність 53 штандартів із прапорами тих країн, які підтримали Україну у війні проти Росії. Таким чином організатори хочуть висловити повагу державам, які прийшли нам на допомогу і брали участь у засіданні "Рамштайн".

Ялинка уособлює перемогу, яка наближається до України. Але я не хотів би до кінця розповідати всю концепцію. Ви приїдете до ялинки та побачите, яким чином ми розказали, що перемога буде неодмінно за нами, і чому Архангел Михаїл, який охороняє нас, робить усе можливе для перемоги,

– розповів Добруцький.

Тому організатор порадив киянам і гостям столиці неодмінно приділити час на розгляд деталей. Окрім новорічної красуні, на Софійській площі встановлять вертеп і дідух – українські символи Різдва.

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