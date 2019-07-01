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      Чим Україні загрожує популізм партій: приклади європейських країн

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      Пусті обіцянки політичних партій – не лише український феномен, зараз це викликає проблему у всьому світі, адже навіть у розвинених країнах люди голосують за популістичні партії.

      Таку думку висловив політичний експерт Олексій Мінаков у прямому ефірі 24 каналу.

      До теми: Чи розбираються українці у програмах політичних партій: цікаве дослідження

      Чому українці, не знаючи програм партій, віддають за них свої голоси? За словами Мінакова, в Україні ця тенденція накладається ще на той момент, що Україна – молода демократія з несталими партіями, яких фактично немає, це просто політичні проекти під вибори. "Про які програми можна говорити, якщо партія, яка потрапляє до парламенту, як правило, більшість своїх обіцянок не виконує", – заявив він. 

      Чим Україні загрожує популізм партій

      1. Великобританія

      "Загрози ми вже бачимо, зокрема яскравим прикладом цього є Brexit –  референдум щодо виходу Великобританії з Євросоюзу. Люди були на емоціях, адже їм показали, що життя може бути кращим, без мігрантів, якщо Британія вийде з ЄС. Але ми бачимо, до чого це призвело – країна знаходиться в "тупику" – політичній кризі, і не знає, як дійти згоди з ЄС", – наголосив Мінаков.

      2. США

      "Якщо брати Америку, де є президентом Дональд Трамп, то ми бачимо, що там підриваються статус міжнародних інститутів та торгівля. Адже там зараз почали вводити додаткові квоти (на іноземні товари тощо, – 24 канал)", – відповів Мінаков.

      Ймовірно, йдеться про те, що Дональда Трампа підвищує митні тарифи з 10 до 25% на китайські товари на суму 200 мільярдів доларів. Для американських споживачів це стане значним подорожчанням низки товарів, зокрема, побутової техніки, взуття та текстилю.

      3. Італія

      Як розповів експерт, в Італії обіцяли базовий дохід, тобто люди могли не працювати, а одразу отримувати гроші. Проте цей популізм призвів до просування шкідливих економічних ідей.

      Він додав, що в кожній країні по-своєму просувають популістичні ідеї, але, як правило, всюди є негативні наслідки цього.

      Що обіцяють партії, які проходять у Раду – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Новини США Brexit
      Джерело: 24 канал
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