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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Чим запам'яталася Верховна Рада восьмого скликання: курйозні відео

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      Іноді вони працювали і ухвалювали закони. А іноді народні обранці перетворювали пленарне засідання Верховної Ради мало не на циркову виставу. Журналісти 24 каналу пригадали найцікавіші і найкурйозніші моменти у сесійній залі за останні майже п'ять років.

      Бойко побив Ляшка

      "Кулаки є, а ума – нема", – так пожалівся Олег Ляшко після того, як на погоджувальній раді отримав на горіхи від Юрія Бойка.

      Читайте також: Парламентські вибори – 2019: за кого та як голосували в областях України

      За минулі п'ять років стіни парламенту побачили чимало бійок. Нардепи й піджаки один одному рвали, і трощили меблі й оснащення в кулуарах.

      Дивіться відео: Лещенко та Мельничук побились у Раді

      Барна виносив Яценюка

      Дістали навіть до прем'єра – нардеп Олег Барна на руках виніс Арсенія Яценюка з трибуни Верховної Ради.

      Дивіться відео: Яценюка виносять з трибуни

      Дрон Луценка у Раді

      Було й таке, що до Ради потрапляли зовсім незвичні предмети. Наприклад, дрон, яким Ігор Луценко ловив роботу кнопкодавів. Чи димова шашка від Левченка та Семенченка. Але перевершила всіх Надія Савченка, яка пронесла до Ради гранати.

      В одну з п'ятниць до сесійної зали завітав ждун, який так і не дочекався нардепів на робочому місці.

      Ждун у Верховній Раді
      Ждун у Верховній Раді

      Матюки у Раді

      Усі п'ять років нардепи не добирали слів. Обзивали один одного нечистю та тваринами, неодноразово лаялися.

      Дивіться відео: Парубій Новінському: "Відійди від мене, нечисть!"

      Запам'ятаймо це скликання Ради і таким, бо інше побачимо зовсім скоро. 

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      сьогодні
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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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