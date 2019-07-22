Чим запам'яталася Верховна Рада восьмого скликання: курйозні відео

Іноді вони працювали і ухвалювали закони. А іноді народні обранці перетворювали пленарне засідання Верховної Ради мало не на циркову виставу. Журналісти 24 каналу пригадали найцікавіші і найкурйозніші моменти у сесійній залі за останні майже п'ять років.

Бойко побив Ляшка

"Кулаки є, а ума – нема", – так пожалівся Олег Ляшко після того, як на погоджувальній раді отримав на горіхи від Юрія Бойка.

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За минулі п'ять років стіни парламенту побачили чимало бійок. Нардепи й піджаки один одному рвали, і трощили меблі й оснащення в кулуарах.

Дивіться відео: Лещенко та Мельничук побились у Раді

Барна виносив Яценюка

Дістали навіть до прем'єра – нардеп Олег Барна на руках виніс Арсенія Яценюка з трибуни Верховної Ради.

Дивіться відео: Яценюка виносять з трибуни

Дрон Луценка у Раді

Було й таке, що до Ради потрапляли зовсім незвичні предмети. Наприклад, дрон, яким Ігор Луценко ловив роботу кнопкодавів. Чи димова шашка від Левченка та Семенченка. Але перевершила всіх Надія Савченка, яка пронесла до Ради гранати.

В одну з п'ятниць до сесійної зали завітав ждун, який так і не дочекався нардепів на робочому місці.



Ждун у Верховній Раді

Матюки у Раді

Усі п'ять років нардепи не добирали слів. Обзивали один одного нечистю та тваринами, неодноразово лаялися.

Дивіться відео: Парубій Новінському: "Відійди від мене, нечисть!"

Запам'ятаймо це скликання Ради і таким, бо інше побачимо зовсім скоро.