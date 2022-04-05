Чинні військові РФ, білоруси та люди з інших країн: хто входить до легіону "Свобода Росії"

Російські військові, які перейшли на бік України та захотіли воювати у складі Легіону "Свобода Росії", дали брифінг.

Один з військових звернувся до всіх громадян та військовослужбовців РФ. Він закликав їх вступати в їх легіон та разом боротися з режимом Путіна.

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"Можливо колись увійдемо у свою вже вільну країну", – додав російський військовий.

Інший також вирішив залишити звернення до військовослужбовців, які продовжують вести бойові дії на території України. Він попросив їх одуматися та перейти на сторону легіону "Свобода Росії".

На брифінгу представники легіону повідомили, що до їх складу також входять чинні та військові у відставці РФ. Крім того, долучилися білоруси та люди з інших країн.

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