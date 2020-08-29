Працівник Державної служби України з надзвичайних ситуацій та 2 його посередники вимагали та одержали від підприємця 70 тисяч доларів. Слідчі ДБР повідомили їм про підозру.

Посадовцю та його спільникам вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 1 921 220 гривень. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 12 років. Зокрема, з позбавленням права займатися певною діяльністю чи обіймати певні посади на строк до 3 років. Також йде мова про конфіскацію майна.

Згідно з інформацією слідства, із загальної суми хабара окремо вимагали:

35 тисяч доларів – за прийняття рішення щодо видачі дозвільних документів у сфері протипожежної безпеки;

10 тисяч доларів – за складання експертного висновку протипожежного стану об'єкту без фактичного виїзду;

25 тисяч доларів – за безперешкодне ведення бізнесу після отримання всієї дозвільної документації.



Вимагали 25 тисяч доларів за безперешкодне ведення бізнесу / Фото пресслужби ДБР

Під час передачі другого траншу 28 серпня чиновника та його посередників затримали. Так, осіб підозрюють:

у прийнятті пропозиції, обіцянці або одержанні неправомірної вигоди службовою особою;

підкупі особи, яка надає публічні послуги та пропозиції,

обіцянці або наданні неправомірної вигоди службовій особі.



Слідчі затримали підозрюваних 28 серпня / Фото пресслужби ДБР