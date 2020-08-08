Накрали 7 мільйонів: чиновники оформляли інвалідність бійцям АТО, а виплати забирали собі
Посадовці лікувальних закладів та соціальних установ Києва, Київської та Тернопільської областей, не маючи на те підстав, оформляли інвалідності колишнім бійцям АТО. А виплати, належні за це від держави, привласнювали.
Шахрайську схему з розкрадання бюджетних грошей, призначених на соціальні виплати учасникам бойових дій, викрила Служба безпеки України. Про це мовиться у повідомленні пресслужби відомства.
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У повідомленні мовиться, що накрасти, привласнюючи соцдопомогу, зловмисники встигли 7 мільйонів гривень. А якби їх не викрили зараз, то вкрали б ще 6 мільйонів.
Слідство зафіксувало 17 епізодів протягом 2018 – 2019 років, коли посадовці лікувальних закладів та соціальних установ Києва, Київської та Тернопільської областей оформляли фейкові інвалідності бійцям АТО, а державні виплати за них забирали собі.
Під час обшуків у помешканнях підозрюваних вилучили документи людей, на яких шахраї планували оформити державну допомогу, а ще й безліч банківських карток та готівки.
Під час обшуків у фігурантів вилучили документи людей, яким оформляли фейкову інвалідність
Гроші, які держава виплачує учасникам бойових дій, шахраї забирали собі
Протягом 2018 – 2019 років зловмисники встигли вкрасти 7 мільйонів гривень
А планували видурити в держави ще 6 мільйонів гривень
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Про підозру в скоєнні злочинів повідомили наразі 4 людям. Мовиться про шахрайство в особливо великих розмірах, за що покарати можуть в разі визнання судом провини позбавленням волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.