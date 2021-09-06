Чіплявся до 7-річної дівчинки: на Запоріжжі люди хочуть влаштувати самосуд над іноземцем

У Запорізькій області поліція затримала громадянина Куби. Чоловік може бути причетним до розбещення 7-річної дитини. Правоохоронці поки не повідомили йому про підозру, однак люди готові чинити самосуд.

Видання з посиланням на пресслужбу Нацполіції повідомляє, що інцидент ще кілька тижнів тому трапився в місті Вільнянськ Запорізького району.

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Іноземець чіплявся до малої дитини

До поліцейських звернулася жінка, яка заявила, що 62-річний співмешканець її матері, який є громадянином Куби, вчинив розпутні дії щодо її маленької дочки.

Зокрема, чоловік торкався інтимних місць 7-річної дівчинки. Це, за словами жінки, сталося ще "18 або 19 серпня". На місце події приїхало керівництво відділення поліції, слідчо-оперативна група, а також ювенальна превенція.

Чоловікові загрожує до 8 років тюрми

Наразі правоохоронці призначили проведення судово-медичної та психолого-психіатричної експертизи. За її результатами вирішать, чи повідомляти фігуранту про підозру, а також долю обрання запобіжного заходу.

За фактом події в поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про розбещення неповнолітніх. Якщо в суді вину підозрюваного доведуть, йому загрожує до 8 років в'язниці.

Люди готові чинити самосуд

Водночас видання "Форпост" пише, що в селищі, де живе чоловік, місцеві жителі готові влаштувати над ним самосуд. На його будинку написали нецензурні слова та намалювали хрести.



Люди обмалювали паркан будинку хрестами та нецензурними словами / Фото "Форпост"