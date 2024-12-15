В російській Читі відкрили дерев'яний туалет, на який чекали 2 роки, але скористатися заборонили

У російській Читі місцеві жителі чекали на побудову дерев'яного туалету майже 2 роки. Однак, коли його зрештою відкрили, то користуватися заборонили.

Мова йде про туалет по вулиці Тайожній у Читі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне медіа "Медуза".

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Чому росіянам заборонили користуватися туалетом

У Читі відкрили дерев'яний вуличний туалет, на який місцеві жителі чекали майже 2 роки. Попередній туалет на цьому місці знесли у лютому 2023 року після візиту в місто замміністра будівництва Росії Олексія Ересько.

Жителі Тайожної вулиці пожалілися йому на погані умови життя, показали під'їзди бараків та вуличний туалет. Посадовець розпорядився їм допомогти. Занедбаний старий туалет знесли, але новий на його місці не з'явився.

У квітні 2024 року терпець місцевих жителів урвався і провладний рух "Народний фронт" звернувся до російської влади з вимогою виконати обіцянку і встановити людям туалет. Вони обіцяли це зробити негайно, у квітні 2024 року.

Новий дерев'яний туалет встановили на Тайожній вулиці лише у листопаді цього року. Втім, користуватися ним заборонили, і він був заколочений до 15 грудня. За словами місцевих чиновників, об'єкт мав спочатку прийняти замовник.

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Народний фронт зажадав організувати людям комфортні умови, влада пообіцяла встановити туалет у квітні. Але зробили лише зараз! Мабуть, на проєктування такої капітальної споруди потрібен час. Але вже встановлений туалет заколотили, до нього не потрапити. Жителі бараків на Тайожній продовжують виносити відра, наче живуть у глухому Середньовіччі,

– скаржаться у "Народному фронті".

Нарешті об'єкт відкрили для публічного користування 15 грудня.