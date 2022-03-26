Чітко домовилися, як і з якими країнами працюватимемо, – Кулеба про зустріч з представниками США

Сьогодні, 26 березня, міністри Дмитро Кулеба і Олексій Резніков зустрілись з американськими колегами Ентоні Блінкеном та Ллойдом Остіном у Варшаві. Згодом до них долучився і Джозеф Байден.

За словами міністра закордонних справ України, розмова з американськими союзниками була розлогою і довгою. Обговорювали, зокрема, як можна "збадьорити" окремі європейські країни, які намагаються під різними приводами не ухвалювати нові жорсткі санкції проти Росії.

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Результати зустрічі українських міністрів з американськими колегами

Дмитро Кулеба розповів, що на зустрічі вдалось предметно обговорити і чітко домовитися з американськими колегами стосовно дуже важливого нині пункту – як і з якими країнами треба працювати, щоб вони не ставали простором для обходу санкцій Росією.

Зараз це дуже важливо – не просто застосовувати санкції, але й відрізати Росії шляхи їхнього обходу,

– пояснив міністр.

Кулеба додав, що разом з американськими колегами на зустрічі вдалось чітко скоординувати спільні дії стосовно цього питання.

Результати зустрічі Дмитра Кулеби та Олексія Резнікова з американськими колегами: дивіться відео

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