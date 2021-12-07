Чекають, що завтра Байден та Путін звернуться до громадян власних держав? Мовляв, "проблем більше немає", і вони "усе порішали"?

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"Червоні лінії" для Байдена

Байден, очевидно, буде виходити з наявних ресурсів, викликів та можливостей. Він не буде робити "екзистенційних виборів", або "визначатися з цінностями".

Очевидно, продемонстрована навесні "слабина", коли відповіддю на шантаж Путіна стали переговори на найвищому рівні, була сприйнята Росією як заклик включитися у цікаву гру на підвищення ставок, коли апетит постійно зростає. І зараз уже ведуться розмови про виведенння американського озброєння з Німеччиною. Класно, звісно, німці свою дипломатичну лінію з "суто економічним проєктом Північний потік 2" реалізували.

Зрештою, Байден – не "господар землі американської", не цар, не тиран. Він представник держави, політичної еліти та власної партії.

Байден буде виходити із наявних політичних розкладів, інтересів та можливих викликів. А зовсім не з сентиментальних мотивів. Хоча, можливо, і такі звернення будуть відігравати свою роль.

Мистецтво перевзування у повітрі

Але є одне питання. А Юрій Луценко серед підписантів там так уже сильно був потрібен? Після усіх цих історій періоду перебування його на посаді Генпрокурора? Хтось думає, що саме цей підпис саме для адміністрації Байдена стане дуже потужним аргументом на підтримку України?

Хтось думає, що там забули про кампанію з дискредитації Марі Йовановіч, що, очевидно, торкалася і Демпартії загалом? Або про розмови з Джуліані?

Якось все дуже дивно виходить.