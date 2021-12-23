К нынешней точке невозврата Россия все эти годы уверенно шла под чутким и бдительным присмотром не сменяемого двадцатый год подряд президента.

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Так о чём же расскажет сегодня Владимир Путин строго отобранной аудитории из журналистов и лиц, имитирующих гражданское население страны? А точнее, о чём не расскажет?

Пропало все

О том, что в стране фиксируется от месяца к месяцу рекорд по инфляции? Или о том, что 23 июня 2020 года он, находясь на тот момент 3-й месяц в изоляции в бункере в Ново-Огарёво заявил: Мы прошли самый опасный этап эпидемии, а по состоянию на 23 декабря 2021 Россия является мировым рекордсменом по избыточной смертности от коронавируса?

Или Путин не расскажет о том, что Россия из страны с глобальными перспективами, середины 1990-х и даже 2000-х, превратилась в страну, у которой лучшие друзья это Венесуэла, Сирия, Зимбабве, Иран и КНДР?

А, возможно, Путин расскажет о том, что на последние годы, под его чутким руководством в стране количество нищих превысило 21 миллион человек, ВВП потерял 5,5 триллиона долларов за 7 лет, а банки обанкротились сотнями?

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Разумеется, он не расскажет о том, что современная Россия это гипертрофированная копия СССР, с его мудрыми старцами у власти, причём в РФ смогли перещеголять по ряду показателей даже седовласые легионы совка!

Важно Путин превзошел фантазию Гитлера

Он не расскажет и того, что без западных технологий в России неспособны производить ничего. Расскажет ли он о том, что именно без западных технологий в России неспособны даже разрабатывать новые месторождения газа и нефти, а старые стремительно истощаются?

Нет, Владимир Путин не расскажет об этом на своей большой пресс-конференции и это точно.

Россия замерзает

И ему не позвонят с неосвещённых, неасфальтированных улиц Воркуты. К нему не обратятся жители Якутии, дышавшие всё лето смогом от горящих лесов, а сейчас в пятидесятиградусный мороз остающиеся без света и тепла. Как же так, мёрзнут не украинцы, немцы или коварные бриты, а якуты!

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Кстати, уверен, что Владимир Путин не расскажет и то, что практически всё добываемое сейчас в России золото уходит на биржи всё того же самого ненавистного российской пропагандой Лондона.

И вот возникает самый интересный вопрос, а что же тогда расскажет Владимир Путин в рамках своей большой пресс-конференции?

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