Чого ще боятися після Бучі, Ірпеня, Гостомеля, – Подоляк звернувся до лідерів Європи

Те, що російські нелюди зробили з невинними українцями у Бучі, Ірпені та Гостомелі, є справжнім пеклом 21 століття. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк звернувся до світових лідерів на тлі звірств росіян.

Подоляк закликав "лідерів Європи", які "ситно їдять і спокійно сплять зараз у своїх ліжках", ще раз поглянути на жахливі кадри зі звільнених українських міст.

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Радник голови Офісу Президента сказав, що світ так боявся спровокувати росіян та початку Третьої світової війни, що допустили Сребреницю 21 століття в Україні.

Як підсумок, світ отримав тотальний невимовний страх антилюдяності в Бучі, Ірпені, Гостомелі. Сотні, тисячі вбитих, роздертих, зґвалтованих, пов'язаних, знову зґвалтованих і вбитих. Сотні, тисячі мирних громадян України. Вбиті з особливим звірством,

– констатував Подоляк.

Він обурився тим, що світ неохоче відкидає та забороняє все російське. Михайло Подоляк обурився, що забороняти російську літературу в європейських університетах – це негуманно.

"Ще раз уважно подивіться на тисячі роздертих, зґвалтованих, спалених українців. У 21 столітті. У межах "спецоперації". Роздертих росіянами. А тепер ще раз скажіть усьому світу про те, що Росія – це нормально, це – бізнес, що не можна забороняти Рахманінову. Подивіться та скажіть. Або відверніться. Адже головне – не спровокувати. А вони нехай масово ріжуть українців", – підсумував радник голови ОП.

Додамо, що днями у звільненому місті Буча, що на Київщині, виявили братську могилу на майже 300 людей. За словами мера, на жаль, мертві люди лежать на вулицях міста.

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