00:09
23 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін, дай пахмєлітса! Меню з дітлахів для Пині
      Вєсті Кремля
      18:48, 20 липня
      Вєсті. UA: Проліт Ляшка повз мандат. Вісім друзів Савченко
      Вєсті.UA
      23:20, 22 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Чого очікувати від нової Ради: експерти назвали серйозні ризики

      1157 Читать новость на русском
      Чого очікувати від нового парламенту
      Чого очікувати від нового парламенту / Фото з відкритих джерел

      Нова Верховна Рада на початку своєї роботи розколюватись не буде, однак, протиріччя між депутатами будуть поступово наростати.

      Таку думку в ефірі 24 каналу висловив волонтер та засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

      Важливо! Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

      За його словами, форма "розсипання" нового парламенту може бути різною. Щодо динаміки, то на його думку, що спершу депутати намагатимуться триматись купи, але "поступово жаба з гадюкою будуть відчувати одне до одного негативні емоції".

      До прикладу, подивіться, що трапилось з колишніми регіоналами, у що вони перетворилися. Це колись була потужна монолітна партія,
      – пригадав волонтер. 

      Кандидатка в народні депутати Олександра Дрік зазначила, що її лякають у оновленому парламенті нові люди, яких нічого не об'єднує, окрім того, що вони стануть народними депутатами.

      Страшно, що вони в парламенті дуже швидко продадуться досвідченим шулерам,
      – пояснила Дрік. 

      "В мене є відчуття, не знаю, чи вважатиметься це агітацією чи контрагітацією, що попередній президент в парламенті якраз увійде у неформальний союз з "Опозиційною платформою – За життя". Це означатиме, що вони отримають більшість і ці рішення будуть зовсім не проукраїнськими", – зазначила кандидатка в депутати. 

      Вона додала, що найбільший страх – це безліч випадкових людей, які опиняться в парламенті і просто будуть на цьому заробляти. Однак є й ті, які будуть протистояти цьому.

      Дивіться марафон про вибори на 24 каналі: 

      Дивіться підсумки виборів до Верховної ради:

       

      Результати екзит-полу
      Результати першого екзит-полу – інфографіка

      blog_ava
      З шоу-бізнесу в політику: які зірки проходять в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
      22 липня
      43381
      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Верховна Рада День виборів Самопоміч
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 21 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      22 липня , 22:30 Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      Тетяна Мартинюк 513
      Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      22 липня , 22:13 Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      2616
      Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      22 липня , 09:00 Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      2015
      Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      22 липня , 22:00 Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      22 липня , 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      365
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук