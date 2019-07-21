Чого очікувати від нової Ради: експерти назвали серйозні ризики
Нова Верховна Рада на початку своєї роботи розколюватись не буде, однак, протиріччя між депутатами будуть поступово наростати.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив волонтер та засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.
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За його словами, форма "розсипання" нового парламенту може бути різною. Щодо динаміки, то на його думку, що спершу депутати намагатимуться триматись купи, але "поступово жаба з гадюкою будуть відчувати одне до одного негативні емоції".
До прикладу, подивіться, що трапилось з колишніми регіоналами, у що вони перетворилися. Це колись була потужна монолітна партія,
– пригадав волонтер.
Кандидатка в народні депутати Олександра Дрік зазначила, що її лякають у оновленому парламенті нові люди, яких нічого не об'єднує, окрім того, що вони стануть народними депутатами.
Страшно, що вони в парламенті дуже швидко продадуться досвідченим шулерам,
– пояснила Дрік.
"В мене є відчуття, не знаю, чи вважатиметься це агітацією чи контрагітацією, що попередній президент в парламенті якраз увійде у неформальний союз з "Опозиційною платформою – За життя". Це означатиме, що вони отримають більшість і ці рішення будуть зовсім не проукраїнськими", – зазначила кандидатка в депутати.
Вона додала, що найбільший страх – це безліч випадкових людей, які опиняться в парламенті і просто будуть на цьому заробляти. Однак є й ті, які будуть протистояти цьому.
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