В Ізмаїлі Одеської області працівники патрульної поліції оштрафували організатора автоперегонів. Він планував провести змагання – для цього самовільно наніс дорожню розмітку.

Порушника знайшли по "свіжих" слідах. Нехарактерні лінії з'явилися на оновленій трасі біля Ізмаїлу. До теми Мчали тротуаром і узбіччям: у Львові водії автобусів влаштували епічні перегони – фото і відео Що відомо про порушення 12 травня жителі Ізмаїльського району здивувались новій дорожній розмітці.

Мовиться про трасу "Ізмаїл – Кілія – Вилкове", на якій нещодавно провели ремонт та замінили дорожне покриття.

Посередині траси намалювали стоп-лінію.

Водії зупинялися: це створювало аварійну ситуацію.

Хтось з керманичей повідомив інспекторів патрульної поліції про оновлення на дорозі.

Вони встановили особу порушника наступного дня – 13 травня.

Чоловік пояснив, що ця розмітка передбачалась для перегонів, які він планував організувати.

На нього склали адміністративний протокол за статтею про пошкодження автомобільних доріг та створення перешкод для руху.

За це порушнику доведеться заплатити 340 гривень та усунути пошкодження.