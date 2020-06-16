Чоловік з ножем в руках заблокував роботу метро в Києві: його виявили пораненим в тунелі
"Червона гілка" київського метро деякий час не працювала. Виною став чоловік з ножем, який на станції метро "Берестейська" з ножем в руках зіскочив на колії та забіг у тунель
Це сталося близько 18:00. Чоловік із ножем та погрожував завдати собі тілесних ушкоджень. Далі він зіскочив на колії та забіг у тунель, повідомили у поліції.
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Після цього рух метро на цій ділянці було зупинено. А на пошуки озброєного чоловіка направилися поліцейські.
Поліцейські через пів години розшукали чоловіка з пораненням живота в тунелі станції "Шулявська".
На місце події поліцейські викликали працівників швидкої медичної допомоги. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини цієї події, а також особу потерпілого.
Рух метро на "червоній гілці" відновили.