"Червона гілка" київського метро деякий час не працювала. Виною став чоловік з ножем, який на станції метро "Берестейська" з ножем в руках зіскочив на колії та забіг у тунель

Це сталося близько 18:00. Чоловік із ножем та погрожував завдати собі тілесних ушкоджень. Далі він зіскочив на колії та забіг у тунель, повідомили у поліції.

Жахливо "Заважав" дивитися фільм: у Білій Церкві чоловік з вікна викинув 5-річного хлопчика

Після цього рух метро на цій ділянці було зупинено. А на пошуки озброєного чоловіка направилися поліцейські.

Поліцейські через пів години розшукали чоловіка з пораненням живота в тунелі станції "Шулявська".

На місце події поліцейські викликали працівників швидкої медичної допомоги. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини цієї події, а також особу потерпілого.

Рух метро на "червоній гілці" відновили.